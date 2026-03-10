ASUS розробила в коопервції з GoPro ультрапортативний ноутбук-трансформер ProArt,

10 марта 2026 г., 16:25

Компанія ASUS оголосила про початок продажу в Україні лімітованої серії ноутбуків-трансформерів ProArt GoPro Edition (PX13) – результат партнерства ASUS і GoPro. Ультрапортативний ноутбук із 13-дюймовим дисплеєм, що розкривається на 360°, пропонує ексклюзивний застосунок StoryCube – перше рішення для Windows із підтримкою хмарного сховища GoPro та відео 360°. Його дизайн доповнюють елементи у стилі GoPro, зокрема спеціальна клавіша GoPro, елегантне покриття Black Metal та захисний чохол у комплекті. ProArt GoPro Edition поєднує витривалість та високу швидкодію: це портативний AI-інструмент, створений для професійної обробки контенту в будь-яких умовах.



ProArt GoPro Edition втілює гармонію продуктивності та стилю. Завдяки захищеному корпусу в дусі GoPro пристрій залишається портативним, тоді як платформа AMD Ryzen AI Max+ 395 (NPU 50 TOPS) гарантує високу швидкість обробки AI-алгоритмів.



Завдяки застосунку StoryCube, який отримав інтеграцію з GoPro Cloud, робота з файлами стає блискавичною. Формфактор трансформера, сенсорний дисплей ASUS Lumina OLED формату 3K із підтримкою стилуса та контролер ASUS DialPad покращують комфорт користувачів і відкривають для них нові горизонти для творчості в будь-яких умовах.



Цей пристрій, створений у межах співпраці, пройшов випробування за військовим стандартом MIL-STD-810H. Він відкриває новий етап мобільної творчості з підтримкою AI – забезпечуючи професійну потужність у компактному корпусі для роботи в будь-яких умовах.



ProArt GoPro Edition втілює спільну філософію дизайну, що поєднує надійність GoPro з інженерною точністю ASUS ProArt. Модель вирізняється ексклюзивним покриттям Black Metal, фірмовими деталями та відповідним стилю захисним чохлом – це цілісне портативне рішення для творчої роботи в складних виїзних умовах.



Цей портативний трансформер з шарніром, що розкриває екран на будь-який кут до 360°, розроблений для максимальної гнучкості. Модель ProArt GoPro Edition є одночасно легкою та міцною, що важливо для роботи у виїзних умовах. Конструкція пристрою та супутніх аксесуарів розрахована на постійні переїзди, зберігаючи при цьому вишуканий дизайн. Спільні елементи оформлення чохла й корпусу формують цілісний образ мобільного професіонала та гарантують безпеку техніки.



Дизайнери GoPro, спираючись на глибоке розуміння потреб творців, розробили ущільнювач паковання у формі кубиків. Користувач може просто намітити контури свого спорядження та витягнути зайві елементи, щоб перетворити коробку на зручний органайзер для будь-яких аксесуарів.



Такий дизайн пристрою та паковання – це не лише стилістичне рішення, а й гармонійне доповнення екосистеми GoPro. Творці отримують цілісний набір інструментів, що повністю відповідає потребам їхнього робочого процесу.



У ProArt GoPro Edition вперше реалізовано підтримку GoPro Cloud та панорамного відео (360°-відео) у середовищі Windows. У моделі з’явилася ексклюзивна клавіша GoPro, а доступ до хмари повністю інтегровано в StoryCube для максимально швидкого переходу від знімання до монтажу. Натискання гарячої клавіші запускає GoPro Player, оптимізований для редагування матеріалів 360°. Дані синхронізуються між камерою та ноутбуком, а StoryCube самостійно впорядковує файли у хмарному сховищі, застосовуючи AI-алгоритми для їхньої класифікації.



Після підключення до облікового запису GoPro, StoryCube розпізнає тип контенту, впорядковує знятий матеріал і додає метадані для швидкого пошуку під час монтажу. Таке рішення позбавляє необхідності вручну імпортувати та категоризувати дані, що дозволяє зосередитися на творчості, а не на адмініструванні.



Використання виділеної клавіші в інтерфейсі StoryCube звільняє від складних налаштувань під час перенесення відео. Поєднання інтелектуального керування медіафайлами та апаратного рішення дозволяє власникам ProArt GoPro Edition приділяти більше часу творчості, а не рутинній підготовці.



Ця функція значно спрощує життя авторам контенту, які мають кілька знімань на день. ProArt GoPro Edition стає хабом, що автоматично структурує весь відзнятий матеріал.



Разом із ноутбуком ProArt GoPro Edition покупці отримують 12-місячну безкоштовну передплату GoPro Premium+. Вона надає доступ до безлімітного хмарного сховища й дозволяє миттєво переходити від знімання до монтажу.



Серцем ProArt GoPro Edition став процесор AMD Ryzen AI Max+ 395. Його NPU-модуль із продуктивністю 50 TOPS забезпечує потужність, необхідну для ефективної багатозадачності, відеомонтажу в реальному часі та функціонування інтелектуальних інструментів. Архітектура процесора дозволяє виконувати складні завдання – апскейлінг, усунення шумів, покращення якості відео – без жодних затримок під час рендерингу.



До 128 ГБ надшвидкої уніфікованої пам’яті LPDDR5X (8000 МТ/с) дозволяють ProArt GoPro Edition витримувати будь-яке навантаження. Монтаж відео у високій роздільній здатності, обробка фото великими пакетами чи робота одночасно в кількох застосунках для творчості – запасу потужності вистачить завжди, без жодних компромісів.



Обробка даних за допомогою AI відбувається локально – це зменшує залежність від хмарних сервісів і гарантує стабільну роботу під час виїзних знімань. Архітектура ProArt GoPro Edition також підтримує інтелектуальне керування живленням. Це рішення оптимізує продуктивність для тривалих робочих сесій, зберігаючи стабільність системи та заряд акумулятора.



Поєднання новітньої процесорної архітектури з окремим AI-прискорювачем перетворює ProArt GoPro Edition на інтелектуальне рішення, здатне до адаптації. Система автоматично розподіляє ресурси між робочими процесами та підтримує високу швидкість роботи пристрою в будь-яких умовах.



Компактний 13-дюймовий ноутбук-трансформер ProArt GoPro Edition адаптується до різних завдань завдяки екрану, що розкривається на кут до 360°. Користувачі можуть використовувати його як зручний монітор під час виїзних знімань, планшет для малювання чи класичний комп’ютер для редагування. Модель важить 1,39 кг за товщини 15,8 мм – це оптимальне рішення для творчості в дорозі, яке доповнює стильний захисний чохол.



Ноутбук оснащено шарніром нової конструкції, який забезпечує надійну фіксацію дисплея та розрахований на багаторічну інтенсивну експлуатацію. Відповідність військовим стандартам надійності гарантує безперебійне функціонування ноутбука навіть за складних обставин – від сильної вібрації до роботи в запиленому середовищі чи під час температурних коливань.



Така адаптивність робить ProArt GoPro Edition сумісним із новим поколінням інструментів для митців, які прагнуть безперебійної роботи в будь-яких сценаріях – від знімань в експедиціях до постпродакшну. Завдяки поєднанню міцності, портативності та гнучкості ProArt GoPro Edition стане надійним супутником для творців, чия робота не обмежена стінами студії.



13,3-дюймовий сенсорний дисплей ASUS Lumina OLED із роздільною здатністю 3K створює високоточний робочий простір для детальної обробки фото та відео. Співвідношення сторін 16:10 збільшує вертикальну площу екрана, що зручно для монтажу на таймлайні, кольорокорекції та роботи з макетами. Дисплей вирізняється глибокою контрастністю, точною передачею кольорів і справжнім чорним, що відповідає професійним стандартам візуального контенту.



Використання стилуса з підтримкою протоколу MPP 2.6 (як-от ASUS Pen 3.0) спільно з контролером ASUS DialPad дозволяє досягти точності під час взаємодії з програмами для творчості. Монтажери отримують можливість регулювати рівень експозиції, змінювати розмір пензлів і здійснювати навігацію таймлайном за допомогою сенсорного інтерфейсу. Подібна синергія апаратних рішень та інтерфейсу підкреслює ключовий пріоритет серії ProArt – фокус на прецизійному керуванні та інтуїтивності робочих процесів.



Заводське калібрування OLED-панелі гарантує стабільність кольоропередавання за будь-якого освітлення, що є критично важливим для постпродакшн-корекції. Поєднання дисплея, стилуса та контролера DialPad формує інтегроване середовище для монтажу, що забезпечує мобільність і прецизійну точність.



ASUS ProArt GoPro Edition вже доступний в Україні за рекомендованою ціною 159999 грн (процесор AMD Ryzen AI Max+ 395, ОЗП 128 ГБ, SSD-накопичувач 1 ТБ). У продаж надійшов також класичний варіант моделі – ProArt PX13 – за рекомендованою ціною 123999 грн.

