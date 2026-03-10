Check Point запускає сервіс Secure AI Advisory для безпечного масштабування АІ в корпоративному секторі

10 марта 2026 г., 13:25

Компанія Check Point Software Technologies оголосила про запуск Secure AI Advisory Service - нового сервісу, розробленого для допомоги підприємствам у прискоренні впровадження АІ з інтегрованими механізмами управління, управління ризиками та відповідності нормативним вимогам.



Новий сервіс став частиною підрозділу CPR Act, що спеціалізується на кіберстійкості та реагуванні. Програма пропонує структуровану платформу для контролю за життєвим циклом АІ, забезпечуючи відповідність таким глобальним стандартам, як EU AI Act, GDPR, ISO 42001 та NIST AI RMF.



Сервіс доступний у трьох рівнях - Essential, Enhanced та Total, кожен з яких надає доступ до інтерактивної панелі моніторингу ризиків та комплаєнсу АІ для постійного нагляду.



«Трансформація АІ повинна керуватися з такою ж дисципліною, як і будь-яка інша критично важлива бізнес-система. Наша служба Secure AI Advisory Service допомагає організаціям впроваджувати інновації на швидкості, зберігаючи контроль, зміцнюючи стійкість і відповідаючи глобальним нормативним очікуванням», - заявила Реут Вейтцман (Reut Weitzman), директорка з кіберстійкості та реагування у Check Point.



Зазначається, що інтегрований підхід Check Point дозволяє організаціям послідовно керувати АІ в гібридних мережах та хмарних середовищах, не додаючи операційної складності. Послуга поєднує незалежний від вендорів консалтинг із аналітичними даними про загрози, допомагаючи перетворити АІ з джерела невизначеності на контрольований драйвер зростання бізнесу. Secure AI Advisory доповнює архітектуру безпеки компанії, орієнтовану на запобігання загрозам, та підтримує безпечне впровадження АІ в межах мережевої безпеки Hybrid Mesh та захисту робочих просторів.



Аналітики зазначають, що компанія відходить від моделі одноразових аудитів на користь безперервного моніторингу через спеціальні цифрові панелі (dashboards). Це свідчить про розуміння динамічної природи АІ: модель, що була безпечною сьогодні, може стати джерелом витоку даних завтра після донавчання або зміни контексту використання. У 2026 році такий підхід стає галузевим стандартом, де кібербезпека більше не обмежується лише захистом від хакерів, а включає етичне та правове управління алгоритмами. Для Check Point це також стратегічний крок для посилення позицій у сегменті професійних послуг, що дозволяє компанії конкурувати не лише на ринку заліза та ПЗ, а й у сфері високоуровневого стратегічного консалтингу.

