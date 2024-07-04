Оголошено переможців другого EdTech-хакатону, що розробляють інструменти для навчання малюків англійській

4 июля 2024 г., 13:35

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Хакатон Future Simple Hack вже вдруге став місцем спільного створення інновацій серед українців з різних міст і галузей. 140 айтівців, вчителів, дизайнерів та представників бізнесу об’єдналися в команди, щоб протягом 10 днів працювати над ідеями інтерактивних рішень для вивчення англійської.

У фокусі хакатону від найбільшого чемпіонату для ІТ-фахівців у Європі DEV Challenge у межах мовної програми Future Perfect – інструменти, які заохотять малюків віком від трьох років до розвитку. За новим законом про застосування англійської мови, діти дошкільного віку обов’язково вивчатимуть англійську в садочках. Тож мета Future Simple Hack – втілити поставлені законом освітні цілі.

14 менторів та 7 членів журі визначили фіналістами хакатону 5 команд з рішеннями, що роблять процес вивчення мови захопливим та подібним до гри.

Для визначення переможців члени журі враховували інноваційність та ефективність, рівень складності й технічну реалізацію проєкту, дизайн інтерфейсу, навігацію та презентаційні навички команд під час пітчингу.

Переможцями першого хакатону стали команди з прототипами таких рішень. Ghost: вебсервіс за принципом learn by playing. Ідея продукту – навчання англійської мови через гру для дітей від 3 років. Прототип залучає всі органи чуття: діти дивляться, слухають та наслідують гру. Команда розробила прототип, використовуючи можливості нейромережі TensorFlow.js та ШІ, щоб розпізнавати рухи й голос дитини відповідно.

Autolayout: застосунок для дітей віком від 3 років для вивчення англійської мови в ігровій формі з практичними завданнями. Навчання відбувається у формі проходження рівнів персонажем, прогрес якого дитина може відстежувати. Застосунок доступний для навчання найменших користувачів, які сприймають інформацію не через читання: яскравий інтерфейс, асоціативні елементи, дизайн з округлими формами, великими кнопками та простим меню. Платформа також містить навчальні мультфільми з інтегрованими вправами.

Команди-автори переможних рішень здобудуть освітні та кар’єрні можливості від Sigma Software Group, Ukrainian Startup Fund, SKELAR, Beetroot Academy, speakingclub.ua та ITVDN. Призи відображають принцип lifelong learning, за яким реалізується мовна програма Future Perfect, та підкреслюють важливість безперервної освіти й кар’єрного зростання.

Фінал хакатону відбувався 1 липня в UNIT.City та об’єднав інноваторів у сфері EdTech – учасників, менторів та представників компаній-партнерів.

Серія хакатонів реалізується в межах мовної програми Future Perfect із найбільшим чемпіонатом для IT-фахівців у Європі DEV Challenge з ініціативи Міністерства цифрової трансформації України. Також проєкт підтримується Sigma Software та першим інноваційним парком UNIT.City.

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