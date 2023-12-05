SAP розгорнула новітню macOS Sonoma на 83% пристроїв всього за 25 днів

5 декабря 2023 г., 16:25

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Компанія iLand, авторизований партнер Mosyle у напрямку рішень Mobile Device Management (MDM) для автоматизації розгортання, управління та захисту пристроїв Apple, звертає увагу, що сучасні інструменти та підходи дозволили компанії SAP досягти 83% рівня впровадження нової версії macOS за 25 днів.

Команда SAP взяла собі за мету всього за місяць розгорнути нову версію операційної системи Apple на три чверті свого парку комп’ютерів, але змогла навіть перевершити свої плани. В цього було три причини: безпека компанії та співробітників, оскільки Apple виправляє всі відомі вразливості у своїх останніх оновленнях; гарантувати можливість використовувати найновіше обладнання від Apple; надати співробітникам найновіші функції для підвищення продуктивності.

Останніми роками Apple заохочує швидке та стрімке оновлення macOS та iOS. Це пов’язано не лише з розблокуванням нових функцій, але й з проактивними заходами безпеки. Після виходу ці оновлення стають найбезпечнішою версією операційної системи Apple. Хоча Apple продовжує підтримувати попередні версії для оновлення безпеки, найновіші версії стають тими, які Apple рекомендує. Apple дозволяє ІТ-командам блокувати основні оновлення лише на 90 днів з моменту релізу, щоб дозволити командам провести фінальне тестування.

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