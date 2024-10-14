Mosyle придбала постачальника рішень для управління технічними активами Assetbots

14 октября 2024 г., 17:35

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Компанія Mosyle, що пропонує рішення у сфері управління та безпеки пристроїв Apple, офіційно придбала Assetbots, перспективного постачальника програмного забезпечення для управління активами. Це стратегічне придбання дозволить Mosyle розширити спектр послуг, надаючи комплексні рішення для управління активами, пристосовані до потреб малого та середнього бізнесу та освітніх установ, повідомляє компанія iLand, що є офіційним партнером Mosyle в Україні.

Assetbots швидко завоював репутацію інтуїтивно зрозумілого, економічно ефективного ПЗ, розробленого, щоб допомогти організаціям управляти широким спектром активів – від ІТ-обладнання до транспортних засобів – протягом усього їхнього життєвого циклу. Завдяки потужним функціям автоматизації та спеціалізованим шаблонам рішення стало цінним інструментом для бізнесу, що дозволяє оптимізувати свої операції.

«Коли я вперше ознайомився з роботами Assetbots, я одразу ж виявив ті самі принципи, які дозволили Mosyle масштабуватися до більш ніж 52 тис. клієнтів та 7 млн пристроїв під управлінням менш ніж за вісім років, – каже Альсір Араужо, генеральний директор Mosyle. – Їхнє прагнення створювати якісне, просте у використанні програмне забезпечення за доступною ціною віддзеркалює цінності, які стали рушійною силою успіху Mosyle».

Assetbots продовжить працювати незалежно під керівництвом свого засновника Чада Бургграфа, користуючись при цьому ресурсами та експертизою Mosyle. Придбання обіцяє надати клієнтам кілька ключових переваг: посилена інтеграція, ексклюзивні комерційні переваги, покращена безпека тощо.

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