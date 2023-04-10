Ринок публічних хмарних сервісів в регіоні APeJ досягне 153,6 млрд дол. у 2026 р.

10 апреля 2023 г., 16:35

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Згідно з нещодавнім прогнозом IDC ринок публічних хмарних сервісів в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, за винятком Японії (APeJ), досягне 153,6 млрд дол. у 2026 році.

IDC очікує, що ринок торік в регіоні APeJ зріс на 25,9% у річному обчисленні порівняно з 36,3% у 2021 році, оскільки міграція до хмарних сервісів продовжує прискорюватися. Однак аналітики очікують, що темпи зростання сповільняться, починаючи з цього року, і становитимуть 24,1% у річному обчисленні, до 21,4% у 2026 році.

«Організації в регіоні APeJ продовжують впроваджувати хмарні технології, користуючись перевагами, які пропонує хмарний сегмент ринку. Організації продовжуватимуть інвестувати в ці суміжні технології для покращення клієнтського досвіду та бізнес-результатів», - говорить Шахнавас Латіфф (Shahnawas Latiff), менеджер з досліджень хмарних сервісів, IDC в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Інфраструктура як послуга (IaaS) досягне 65,6 млрд дол. і складе 42,7% ринку PCS в Азійсько-Тихоокеанському регіоні у 2026 році. IDC прогнозує, що все більше організацій продовжуватимуть впроваджувати IaaS та оптимізувати робочі навантаження, щоб зменшити капітальні витрати та працювати більш ефективно. Для диференціації пропозицій IaaS будуть використовуватися послуги виділеної та локальної інфраструктури.

Платформа як послуга (PaaS) досягне 29,8 млрд дол., що становитиме 19,4% ринку публічних хмарних сервісів в Азійсько-Тихоокеанському регіоні у 2026 році. Багатофункціональні вдосконалення в портфелі PaaS дозволять організаціям збагатити свою розробку додатків і швидше повертати інвестиції.

Програмне забезпечення як послуга (SaaS) зросте майже вдвічі - з 22,9 млрд дол. у 2021 році до 58,1 млрд дол. у 2026 році, що становитиме 37,8% всього ринку ПЗ в регіоні APeJ до того часу. Зростання SaaS пов’язане з тим, що організації хочуть оптимізувати свої операції та процеси, перетворивши свої додатки на масштабовані модулі. SaaS допомагає реалізувати модель швидкої окупності інвестицій в рамках великих ініціатив DX як для хмарних провайдерів, так і для хмарних клієнтів.

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