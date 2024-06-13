Mosyle представляє функцію автоматичної синхронізації журналів в хмару

13 июня 2024 г., 15:35

Кількість дій з пристроями Apple, які тепер автоматично налаштовуються, контролюються та захищаються завдяки Mosyle MDM (Mobile Device Management) постійно зростає. Але пропорційно збільшується і кількість журналів, зібраних інструментами Mosyle, що є дуже цінною інформаційною базою.

Тому тепер всі основні журнали, зібрані різними рішеннями, які інтегрують Apple Unified Platform від Mosyle, доступні для автоматичної синхронізації з хмарними сховищами та SIEM-рішеннями.

Користувачі Mosyle Fuse і Mosyle OneK12 віднині можуть використовувати Mosyle Logs Stream для синхронізації журналів, створених журналами дій, Hardening & Compliance для macOS, iOS і iPadOS, Detection & Removal 2, Automated Zero Trust і заблокованих запитів для DNS Filtering. Це дозволить не тільки краще використовувати цю інформацію, але й надасть їм можливість зберігати ці журнали протягом більш тривалого періоду часу.

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