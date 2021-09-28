5G на службе умного города - проект в Барселоне

28 сентября 2021 г., 14:46

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Барселона - один из крупнейших городов, лидирующих во внедрении 5G. Консорциум, в который входят ведущие телекоммуникационные компании, поставщики ИТ-услуг и местные органы власти, нацелен на реализацию в городе крупномасштабного пилотного 5G-проекта, в котором важную роль играют периферийные вычисления. Создав передовой пример того, как может работать умный город на базе 5G, пилот возможно вдохновит другие города на то, как они могут развиваться в контексте использования новых технологий.

Барселона была одним из первых европейских городов, которые внедрили передовые технологии для улучшения услуг. Как известный телекоммуникационный узел и оживленное место для проведения масштабных мероприятий, таких как Mobile World Congress, этот город является идеальным местом для демонстрации возможностей 5G.

Конечно же, концепция умного города не нова, но 5G в комбинации с IoT переводит ее на совершенно новый уровень удобство мобильной сети.

Город начал проекты по трансформации сети в 2015 году. Затем, четыре года спустя, в рамках консорциума, включающего Intel, Atos, Cellnex и Nearby Computing, Lenovo представила предложение о проведении семи пилотных проектов в течение 30 месяцев.

С тех пор миру пришлось столкнуться с глобальной пандемией, что принесло новые вызовы и для этой инициативы. Но в рамках пилотного проекта, рассчитанного на два с половиной года, у членов консорциума есть время, чтобы внести улучшения во всю экосистему и обеспечить бесперебойную работу с малой задержкой как для предприятий, так и для пользователей. И есть надежда, что пилотный проект - это только начало долгосрочной инициативы по изучению потенциала технологии 5G, которая сделает Барселону ведущим умным городом в мире.

Бесспорно, разнообразие решений, ставших возможными с помощью 5G, преобразит бизнес, потребителей и граждан. В частности, для Барселоны сценарии, изучаемые для пилотного проекта умного города наряду с облачной ИТ-инфраструктурой, включают:

Экстренное реагирование и общественная безопасность. Работа с полицейскими для более рационального подхода к общественной безопасности.

Образование. Демонстрирует школам, как голографические решения могут сделать возможным удаленное обучение посредством иммерсивного обучения.

Электронная торговля. Обеспечение иммерсивного опыта удаленных покупок с помощью дополненной реальности - чтобы позволить предприятиям продолжать работать в любых условиях.

Автомобильная промышленность. Как автономные подключенные к сети транспортные средства могут преобразить городской транспортный трафик.

Производство. За счет использования данных в режиме реального времени овышение экологичности предприятий за счет улучшения производственных процессов, повышения эффективности цепочки поставок с максимальной эффективностью, реагируя на.

Участники консорциума уверены, что 5G откроет новые возможности в вышеперечисленных сегментах. И тут дело не только в новых потоках доходов и монетизации, но и в повышении социальной активности. В будущем 5G выйдет за пределы концепции умных городов и станет неотъемлемой частью того, как люди живут, учатся, работают и общаются в эпоху, когда все взаимосвязано.

5G открывает перед телекоммуникационной отраслью огромные возможности, но также создает дополнительную нагрузку на операторов мобильной связи и ставит перед ними новые вызовы. По разным оценкам к 2025 году объем мобильных данных в мире превысит 164 эксабайт в месяц - в пять раз больше нынешних показателей. Ожидается, что 45% этого трафика будет идти через сети 5G. Поскольку все большие объемы данных становятся доступными через устройства IoT и интеллектуальные сети, операторы сосредоточат внимание не только на решении проблем с пропускной способностью и задержкой, но и на том, как можно использовать инфраструктуру для экономии затрат и генерирования новых потоков доходов.

Среди прочего, например, часть нагрузки из основных центров обработки данных может быть перенесена на периферию. Таким образом, операторы мобильной связи смогут повысить производительность своей сети, повысить масштабируемость и снизить эксплуатационные расходы. Это достигается за счет использования сетевой архитектуры Multi-Access Edge Computing (MEC), которая устраняет перегрузку полосы пропускания и поддерживает новые приложения и сервисы, работающие на периферии, включая IoT, AR и работу с локальным контентом.

Для пилотного проекта в Барселоне компания Lenovo предоставила свою единую платформу и архитектуру MEC, которая позволяет развернуть необходимые периферийные вычисления. Решение построено на основе сервера ThinkSystem SE350 и ПО Lenovo Open Cloud Automation (LOC-A), которое реализует возможности управления облачной инфраструктурой поставщиков коммуникационных услуг. LOC-A также поддерживает работу с Kubernetes, Red Hat OpenShift, OpenStack и VMware Cloud Foundation. Таким образом, платформа представляет собой интеллектуальное открытое, модульное решение, которое может поддерживать несколько сценариев использования в рамках пилотного проекта.

Подводя итог - 5G имеет большой потенциал для инноваций, но только в том случае, если конечные сервисы и клиентские сценарии решают реальные проблемы и генерируют новые потоки доходов. И пилотный проект в Барселоне позволяет изучить то, как технологии нового поколения могут помочь провести преобразования на пути к умному городу. Более детальную информацию о 5G Barcelona, можно найти на сайте проекта.

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