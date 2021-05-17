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Обновленная SAS Viya поднимет эффективность управления большими данными

17 мая 2021 г., 12:25
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Обновленная SAS Viya поднимет эффективность управления большими данными

Компания SAS продолжает совершенствовать свою облачную платформу SAS Viya, добавляя новые решения для управления данными, чтобы сделать работу с ними и с аналитикой еще проще и продуктивнее.

Как отмечается, большинство специалистов по анализу тратят слишком много времени на подготовку данных, вместо того чтобы строить модели и предоставлять аналитические выводы руководителям компаний. Неважно, сложные или простые данные, компаниям нужны продукты, обеспечивающие гибкость и эффективно преобразующие данные для принятия правильных решений. SAS объявила о двух таких инновационных продуктах.

Доступный теперь в SAS Viya, инструмент SAS Studio Analyst дает возможность специалистам в области данных и аналитикам использовать среду самообслуживания для ускорения предоставления надежных данных для аналитики. SAS Studio Analyst позволяет пользователям настраивать визуальные цепочки трансформации данных, которые можно повторно использовать и гибко настраивать – в том числе создавать свои собственные блоки и определять для них интерфейс. Это помогает быстро запустить инициативы в области аналитики и эффективно организовать необходимые для нее данные.

В мире, где уже есть большое количество источников информации, компаниям трудно охватить все имеющиеся данные, определить содержание набора данных и оценить их пригодность для анализа. А с ростом числа источников данных эти проблемы усугубляются, влияя на качество аналитических результатов.

SAS Information Governance, также доступный теперь в SAS Viya, предоставляет интуитивно понятный каталог данных и средство поиска метаданных для аналитиков, бизнес-пользователей и ИТ-специалистов для обнаружения и управления ресурсами данных, одновременно регулируя и защищая данные. Благодаря этому решению специалисты по работе с данными могут тратить меньше времени на поиск и организацию данных и больше времени на реальный анализ.

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