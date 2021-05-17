Технологии Viewsonic для работы со стилусом стали совместимы с Chrome OS

17 мая 2021 г., 11:45

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Компания EMRight Technology, дочерняя структура ViewSonic, специализирующаяся на поставках решений для работы со стилусами, объявила о том, что Google включила ее в список утвержденных вендоров компании.



Как отмечается, EMR является мировым лидером в области решений для цифровых подписей и перьевых дисплеев. Компания активно ведет разработку инновационных стилусов на основе технологий электромагнитного резонанса, а также ёмкостных перьев, а уже существующие решения успешно применяются в больницах, банках и организациях телекоммуникационной отрасли.



«EMRight уделяет особое внимание кастомизации решений под различные сегменты рынка. Мы расширяем область применения за счет усовершенствования совместимости с различными операционными системами, например Mac OS и Chrome OS, и гармонизации с международной экосистемой, — отметил Патрик Лай (Patrick Lai), вице-президент EMRight Technology. — И то, что мы стали частью цепочки поставок Chromebook, знаменует еще одну важную веху в развитии. Это позволит нашей компании стать частью цепочки поставок ноутбуков Chromebook и активизироваться на рынке образовательных услуг».



Для продвижения в разработке продукта и расширения возможностей его применения компания EMRight Technology активно устанавливает партнёрские взаимоотношения с другими компаниями. Так, в 2017 г. было разработано ёмкостное перо с поддержкой протокола Microsoft Pen Protocol (МРР); затем компания прошла сертификацию Windows Hardware Lab Kit (HLK) и стала частью экосистемы стилусов Microsoft. В 2020 г. компания EMRight стала членом альянса Universal Stylus Initiative (USI), которым управляют корпорации Intel и Google.



Особо подчеркивается - чтобы создать максимально реалистичное ощущение пера, а также обеспечить точность и плавность ввода текста, EMRight придерживается самых высоких стандартов. В линейке решений компании представлены стилусы на основе технологии электромагнитного резонанса и программных модулей, а также ёмкостные перья. Усовершенствованная технология, применяемая в стилусах компании EMRight, позволяет распознавать 8192 уровня усилия нажатия, передавать данные со скоростью 266 точек в секунду и обеспечивает уровень точности ±0,1 мм. Благодаря тонким наконечникам пользователи могут создавать четкие линии, что обеспечивает реалистичные ощущения как при использовании ручки или карандаша. Более того, за счет функции игнорирования случайных касаний экрана ладонью и определения угла наклона, ведение записей ничем не отличается от привычного способа. Программное обеспечение стилуса позволяет точно определять уровень давления и реагировать даже на лёгкий нажим, что увеличивает срок службы устройства.



Стилус без аккумулятора из линейки активных ёмкостных перьев компании EMRight можно использовать для работы на графических планшетах/экранах, планшетах для рисования, экранах, использующих электронные чернила, электронной бумаге, планшетах промышленного назначения и планшетах Google. Некоторые модели стилусов устойчивы к помехам, обладают антибактериальными свойствами, а также водо- и пыленепроницаемы. Профессиональные создатели контента, бизнесмены и студенты могут выбрать оптимальный вариант из широкого ассортимента компании. EMRight поддерживает идею о том, что сенсорный ввод может быть простым и удобным для каждого.

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