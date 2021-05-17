CommScope расширяет портфель решений RUCKUS Wi-Fi 6

17 мая 2021 г., 13:05

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Компания «Мегатрейд», официальный дистрибьютор CommScope RUCKUS в Украине, сообщила о том, что вендор представил новые решения RUCKUS Wi-Fi 6 для гостиничного бизнеса, многокомнатных помещений и смарт-пространств.



CommScope анонсировала последние дополнения к своему семейству точек доступа с поддержкой Wi-Fi 6 - RUCKUS H550 для помещений и RUCKUS T350 для уличного использования, а также новые функции в RUCKUS SmartZoneOS для предприятий и поставщиков услуг.



Современная сетевая среда может включать в себя большое количество вычислительных устройств пользователей с поддержкой Wi-Fi и огромное множество конечных точек IoT, поддерживающих различные беспроводные технологии - Wi-Fi, Bluetooth Low Energy (BLE) и Zigbee. Решения H550 и T350 включают в себя все три протокола, что позволяет организациям развернуть единую конвергентную сетевую инфраструктуру, которая поддерживает как потребности пользователей, так и эксплуатационные возможности оборудования, включая управление зданиями и энергопотреблением, отслеживание активов, физическую безопасность и телеметрию. Организации могут управлять этими новыми точками доступа, используя различные опции, включая сетевые контроллеры на базе SmartZoneOS, RUCKUS Cloud и RUCKUS Unleashed.



Точка доступа H550 может обеспечить работу гиперподключенных помещений, позволяя владельцам и операторам отелей, квартир гарантировано передавать несколько видеопотоков 4K, IPTV, виртуальную реальность, VoIP наряду с поддержкой IoT. Плюс к этому обеспечивается работа связанных приложенй, такие как «подключенный» вход и оповещения персонала, которые легко активируются с помощью RUCKUS IoT Suite. Благодаря компактному форм-фактору и встроенным портам коммутатора, H550 можно скрыть за мебелью, обеспечивая при этом сквозную передачу PoE для телефонов VoIP и TVoIP.



Точка доступа T350 AP, также имеющая компактный размер, обеспечивает высокопроизводительное внешнее подключение в различных условиях — от кампусов до торговых центров и аэропортов. Помимо встроенных возможностей IoT, T350 включает порт USB для поддержки дополнительных беспроводных протоколов. Усройство создано для работы в самых сложных условиях внешней среды, включая экстремальные температуры, высокую влажность, ветер, соль и туман.



Новые точки доступа, как и все устройства RUCKUS, могут служить источниками для сбора данных с целью последующей сетевой аналитики на основе искусственного интеллекта и машинного обучения, доступных в RUCKUS Analytics.



SmartZoneOS поддерживает семейство крупномасштабных физических и виртуальных сетевых контроллеров, используемых поставщиками услуг и крупными предприятиями для управления проводными и беспроводными сетями. Новые улучшения SmartZoneOS включают:



Совместимость с Orion Wifi от Google, что позволяет операторам сетей участвовать в глобальном рынке сотовой связи;

Встроенная интеграция Hotspot 2.0 (включая Release 3) и RadSec, которая упрощает операции OpenRoaming для поставщиков услуг, повышает удобство для абонентов, гостей и посетителей и открывает новые возможности для получения доходов за счет роуминга;

Обновленный пользовательский интерфейс, улучшающий работу администратора за счет простой навигации, новой функции поиска и «избранного», а также более быстрого времени отклика;

Функциональность входа в систему через социальные сети, которая дает операторам возможность сбора положительных впечатлений от гостей.

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