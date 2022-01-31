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Облачная DLP-система Safetica NXT получила функции динамического предотвращения потери данных

31 января 2022 г., 14:55
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Компания Eset сообщает о выходе новой версии Safetica NXT (от участника Eset Technology Alliance). Решение, которое разворачивается из защищенного облака в виде сервиса управления, становится доступным также как самостоятельная услуга с функциями динамического предотвращения потери данных (DLP).

В режиме защиты (на данный момент доступен только для сред Windows) Safetica NXT можно автоматически регистрировать события, уведомлять сотрудников о потенциальном риске операции с возможностью выбора следующих шагов или блокировать действие, чтобы предотвратить передачу конфиденциальных данных с устройства.

Новые функции DLP используют динамическое обнаружение цифрового рабочего пространства и адаптивную защиту данных. Определение безопасного рабочего пространства, которое является важной частью DLP, постоянно меняется в соответствии с поведением пользователей для обеспечения высокого уровня защиты и простоты администрирования.

Кроме этого, сервис под управлением MSP теперь включает в себя режим самостоятельного управления для пользователей, желающих контролировать конфигурацию и отчетность.

Поэтому партнеры Safetica могут легко отключить режим управления из центральной консоли клиента. В частности, этот режим можно использовать для предварительной настройки и консультирования пользователей в течение пробного периода. После перехода на самостоятельное управление, клиент может видеть всех своих пользователей в центральной консоли.

Пользователям по-прежнему не требуется отдельная аппаратная инфраструктура или дополнительный персонал по ИТ-безопасности для управления защитой данных. Поскольку специальный режим управления позволяет выполнять необходимые действия самостоятельно, обеспечивая максимальную конфиденциальность.

Облачная DLP-система Safetica NXT получила функции динамического предотвращения потери данных

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