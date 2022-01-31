BOE продемонстрировала дисплей с самой высокой в ​​мире частотой обновления — 500 Гц

31 января 2022 г., 15:45

Как сообщает Gizmochina, китайский производитель дисплеев BOE Technology изготовил первый в мире дисплей с частотой 500 Гц. Компания продемонстрировала прототип, объявив о некоторых прорывах, достигнутых в области дисплеестроения.



В официальном аккаунте BOE Innovation Exchange в Weibo появилась информация о ее важном прорыве в области технологии оксидно-полупроводниковых (oxide semiconductor) дисплеев.



Показанный прототип на база новой технологии представляет собой 27-дюймовый дисплей Full HD с самой высокой в мире частотой обновления 500 Гц+. При этом устройство поддерживает вывод 8Lane eDP, 8-битный вывод и имеет время отклика 1 мс.



Новая панель еще не запущена в массовое производство, и компания не сообщает, когда именно это произойдет. Сейчас некоторые производители игрового оборудования, такие как Alienware, ASUS и Acer, выпускают дисплеи с частотой 360 Гц. При этом индустрия может быть не готова к такой частоте обновления, поскольку нет поддерживающих ее видеоадаптеров.

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