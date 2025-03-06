Oberig IT постачатиме кібербезпекові рішення Logpoint клієнтам у 12 країнах присутності

6 марта 2025 г., 12:35

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Європейський постачальник систем кібербезпеки Logpoint оголошує про нову співпрацю з компанією Oberig IT, дистриб’ютором систем кібербезпеки у Східній Європі та Центральній Азії, який буде поширювати Logpoint SIEM і NDR серед MSSP і клієнтів в Україні, Казахстані, Молдові, Грузії, Вірменії, Румунії, Польщі, Азербайджані, Узбекистані, Киргизстані, Таджикистані та Туркменістані.

«Організації у Східній Європі стикаються з низкою ключових проблем, включно з постійними й дедалі більш витонченими кібератаками, нестачею кваліфікованих фахівців з кібербезпеки, обмеженими ресурсами для впровадження передових рішень із виявлення загроз і реагування на них, а також розрізненими системами безпеки, які не мають централізованого моніторингу», – говорить Віталій Тарасов, менеджер з розвитку бізнесу компанії Oberig IT.

Партнерство Oberig IT та Logpoint безпосередньо вирішує ці проблеми, представляючи рішення SIEM і NDR, які забезпечують збір, аналіз і кореляцію даних про загрози в режимі реального часу. Рішення Logpoint забезпечують аналіз загроз у режимі реального часу та безшовну інтеграцію з наявними інфраструктурами безпеки.

Компанія Logpoint також відкрила філію в Києві, де Кирило Ратковський обійняв посаду регіонального менеджера з продажу на ринку Східної Європи. У нього великий досвід управління проєктами та продажів у сфері кібербезпеки.

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