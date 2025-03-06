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Raspberry Pi Compute Module 4 отримав новий розширений температурний діапазон

6 марта 2025 г., 11:45
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Raspberry Pi Compute Module 4 отримав новий розширений температурний діапазон

Хоча проєкт Raspberry Pi бере свій початок у сфері освіти, більшість комп'ютерів на цій платформі призначені для промислових і вбудованих застосунків. Для вирішення цих завдань рішення мають бездоганно працювати в жорстких умовах - за перепадів температури чи тиску, а також роками без нагляду у віддалених або важкодоступних місцях.

Зазначається, обчислювальний модуль Raspberry Pi Compute Module 4 успішно використовується тисячами замовників вбудованих систем у найрізноманітніших складних умовах. Але є географічні точки, де зимові температури на вулиці опускаються нижче за мінімальну робочу температуру -20°C, зазначену для Compute Module 4, а деякі додатки всередині приміщень також потребують коректної роботи за дуже низьких температур.

Щоб підтримати клієнтів у розробці продуктів для таких складних умов, Raspberry Pi оголосила про випуск кількох нових варіантів Compute Module 4 з розширеним діапазоном робочих температур від -40°C до +85°C. У ці варіанти інтегровані SDRAM і eMMC з розширеним температурним діапазоном від Samsung; всі інші компоненти на платі вже кваліфіковані для ширшого температурного діапазону.


Raspberry Pi пропонує варіанти з бездротовим зв'язком і без нього, а також з різною щільністю пам'яті SDRAM і eMMC. Основна частина цих варіантів доступна для придбання зі складу в мережі реселерів, схвалених Raspberry Pi, а решта можуть бути виготовлені на замовлення за умови мінімальної кількості замовлення. Повний список варіантів, включно з цінами, наведено в описі продукту Compute Module 4.

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