Ceva та ARM спільно розробляють супутникові чіпи 5G

6 марта 2025 г., 13:35

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За повідомленням Ceva, компанія підписала стратегічну угоду про співпрацю з ARM і SynaXG у сфері створення супутникових чипів 5G.



У рамках угоди, оголошеної на Всесвітньому мобільному конгресі в Барселоні, Іспанія, Ceva Penta-5G об'єднується з ядром середнього класу ARM Neoverse N2 для обробки даних 5G New Radio (NR) в обладнанні бездротових мереж і супутниках. На них працюватиме програмне забезпечення RAN операторського класу SynaXG.



Для обробки базової смуги воно забезпечує ефективність у 10 разів вищу, ніж традиційні рішення, і у 20 разів вищу, ніж альтернативи на базі FPGA, що використовуються сьогодні. Це дасть змогу зробити супутники LEO і наземні компоненти інфраструктури 5G-Advanced компактнішими, легшими та такими, що потребують менше енергії для роботи.



«ARM Neoverse була розроблена для того, щоб допомогти партнерам ARM Total Design, таким як Ceva, створювати нові інноваційні рішення, що забезпечують революційні рівні продуктивності та ефективності залежно від робочого навантаження. Ця співпраця з Ceva і SynaXG встановлює новий стандарт енергоефективного опрацювання даних, здатний мати значний вплив на інфраструктуру бездротового зв'язку і передові рішення 5G», - сказав Панч Чандрасекаран (Panch Chandrasekaran), директор із маркетингу сегмента інфраструктури компанії ARM.



Мантош Малхотра (Mantosh Malhotra), директор з бізнесу SynaXG, додав: «Інтегруючи наш комплексний програмний пакет 5G NR, що включає наші рішення операторського класу 5G PHY і стек, з високопродуктивними та енергоефективними можливостями інноваційних платформ Arm Neoverse і Ceva, ми створюємо рішення, яке встановлює новий стандарт ефективності та стійкості в інфраструктурі 5G-Advanced. Це стратегічне партнерство підкреслює наше прагнення стимулювати еволюцію 5G і сприяти розвитку екологічно чистих бездротових мереж нового покоління».



Ceva надає свою платформу обробки базової смуги PentaG-RAN, яка включає векторні та скалярні DSP-ядра Ceva, оптимізовані апаратні прискорювачі з фіксованими функціями та перевірені, оптимізовані програмні модулі. ARM надає ядро Neoverse N2, свій перший інфраструктурний процесор ARMv9, який забезпечує найкращу в галузі продуктивність на ват. Програмний стек SynaXG працює поверх апаратного забезпечення, забезпечуючи повноцінний дизайн базової смуги 5G.



Платформа Ceva PentaG-RAN є незалежною від RF-фронтенду, що дає змогу використовувати її для розроблення систем 5G-Advanced, орієнтованих на мережі з міліметровими хвилями та суб-6 ГГц.

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