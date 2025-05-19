Nvidia відкриває стек AI-фабрик із процесорами Fujitsu і Qualcomm

19 мая 2025 г., 13:35

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Компанія Nvidia запустила програму чиплетів, яка дає змогу використовувати процесори та прискорювачі сторонніх виробників у своїх стеках штучного інтелекту. Однак ця угода підкреслює труднощі, пов'язані зі збереженням нейтралітету в судовій боротьбі між ARM і Qualcomm.



Програма NVLink Fusion дає змогу використовувати процесори сторонніх виробників, такі як Nuvia CPU від Qualcomm або 2-нм 144-ядерний процесор Monaka від Fujitsu, з графічними процесорами Nvidia Blackwell. Процесор Nvidia Grace також можна використовувати зі сторонніми користувацькими прискорювачами штучного інтелекту, розробленими компанією AIchip.



«NVLInk Fusion відкриває платформу для користувацьких AI-обчислень і стійок», - каже Діон Харріс (Dion Harris), старший директор фабрик HPC і AI у Nvidia. «Це може бути користувацький процесор + Blackwell або Grace + користувацькі обчислення AI».



«Поєднання передових процесорних технологій Fujitsu з повнофункціональною AI-інфраструктурою Nvidia забезпечує новий рівень продуктивності», - повідомив Вівек Махаджан (Vivek Mahajan), технічний директор Fujitsu. «Пряме підключення наших технологій до архітектури Nvidia знаменує собою грандіозний крок вперед у нашому баченні еволюції AI за допомогою провідних світових обчислювальних технологій, прокладаючи шлях до створення нового класу масштабованих, суверенних і стійких AI-систем».



Однак це відкриває ще один фронт у битві між Qualcomm і ARM. Користувацькі чипи для дата-центрів Qualcomm, придбані разом зі стартапом Nuvia, опинилися в центрі боротьби за ліцензування користувацьких процесорних ядер. Цими вихідними керівники ARM і Qualcomm перебували в Саудівській Аравії. Країна замовила 18000 чипів GB300 Grace Blackwell для одного суперкомп'ютера на платформі Nvidia для саудівської державної компанії зі штучного інтелекту під назвою Humain, і ще «кілька сотень тисяч» чипів планується поставити в країну протягом наступних п'яти років.



Humain і Qualcomm також розроблятимуть процесори для дата-центрів і AI, а також використовуватимуть процесори Snapdragon і Dragonwing, й NVLink Fusion, як очікується, стане ключовою частиною цих розробок.



«Передова технологія користувацьких CPU від Qualcomm і повнофункціональна платформа AI від NVIDIA вносять потужний і ефективний інтелект в інфраструктуру центрів обробки даних», - підкреслив Крістіано Амон (Cristiano Amon), президент і генеральний директор Qualcomm. «Можливість підключення наших користувацьких процесорів до архітектури Nvidia масштабу стійки дає нам змогу просувати наше бачення високопродуктивних і енергоефективних обчислень у центрі обробки даних».



«Відбувається тектонічний зсув: уперше за останні десятиліття центри обробки даних мають бути кардинально перебудовані - AI вбудовується в кожну обчислювальну платформу», - зазначив Дженсен Хуанг (Jensen Huang), засновник і генеральний директор Nvidia, презентуючи програму на виставці Computex у Тайвані. «NVLink Fusion відкриває нашу платформу AI та багату екосистему для створення партнерами спеціалізованих інфраструктур AI».



У програмі буде використовуватися чиплетна версія міжз'єднань NVLink, анонсована ще 2022 року, для забезпечення масштабованих каналів передавання даних для мільйонів GPU на AI-фабриці з використанням будь-якої ASIC, систем масштабу стійки та наскрізної мережевої платформи з Ethernet або Infiniband.



«Ми співпрацюємо з низкою постачальників IC, таких як Synopsys і Cadence, щоб дати змогу замовникам інтегрувати NVlink fusion у свої індивідуальні проєкти», - повідомив Діон Гарріс. «Існують дві ключові конфігурації, перша з яких передбачає інтеграцію через C2C на користувацькому CPU з нашим GPU. Інша конфігурація дає змогу інтегрувати чіп введення-виведення з NVLink».



Крім Fujitsu і Qualcomm, партнерами програми є розробники мікросхем міжз'єднань Astera Labs і Marvell, а також Mediatek і AIchip. Підтримка EDA та IP надається компаніями Cadence і Synopsys для додавання чипсетів NVLink в інші CPU або GPU.



Nvidia також випустила нову, одночипову версію свого процесора Grace, яка може використовуватися в програмі Fusion. Попередній суперчип Grace мав два кристали, тому C1 більше підходить для серверних плат, що використовують GPU AMD. C1 використовується такими виробниками серверів, як Jabil, Foxconn, Supermicro і Quanta.



«Alchip підтримує впровадження NVLink Fusion, розширюючи його доступність через екосистему проєктування і виробництва, що охоплює передові процеси та перевірене пакування, а також підтримує найбільш гнучку взаємодію в індустрії ASIC», - сказав Джонні Шен (Johnny Shen), генеральний директор Alchip. «Це наш внесок у забезпечення ефективного навчання і розгортання наступного покоління моделей AI для задоволення потреб інтелектуальних додатків завтрашнього дня».



«Вимоги до робочих навантажень HPC і AI унікальні та швидко розвиваються, і гіпермасштабовані компанії, що створюють найпередовіші призначені для користувача системи AI, покладаються на Cadence у забезпеченні технологій від центрів обробки даних до границі», - заявив Бойд Фелпс (Boyd Phelps), старший віцепрезидент і генеральний менеджер групи кремнієвих рішень Cadence. «Раніше цього місяця компанія запустила власний суперкомп'ютер для прискорення EDA на базі графічних процесорів Nvidia. Наш великий портфель IC, що включає IC для проєктування, інфраструктуру мікросхем, підсистеми та інші важливі IC, доповнює екосистему NVLink, прискорюючи створення потужних, енергоефективних і готових до виробництва AI-фабрик у масштабі».

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