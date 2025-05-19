Дозвіл на розміщення базових станцій можна буде отримати за 25 днів, на час воєнного стану

19 мая 2025 г., 14:35

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Міністерство цифрової трансформації повідомляє, що згідно з новою постановою уряду на час воєнного стану діятиме спрощений порядок установлення базових станцій. Це допоможе операторам мобільного звʼязку розширювати покриття по всій Україні, особливо вздовж доріг, у селах, та відновлювати зв’язок на деокупованих територіях.

Раніше, щоб отримати погодження на будівництво чи розміщення базової станції на державному, чи комунальному майні – земельній ділянці або об’єкті, – оператор витрачав від 6 місяців до 2 років. Для ділянок це була тривала процедура відведення – іноді 1,5-2 роки, а для майна – аукціон тривалістю 6 місяців. Постанова змінює підхід: тепер дозвіл на розміщення базової станції можна буде отримати за 15-25 днів. Процедури, необхідні для укладення договору оренди майна або земельної ділянки, зокрема розроблення проєкту землеустрою, його затвердження чи підготовка до аукціону, здійснюватимуть паралельно.

Очікується, що це дозволить отримувати дозвіл на розміщення базової станції на об’єктах державного та комунального майна за 15 робочих днів замість 6 місяців, а на державних та комунальних земельних ділянках – за 25 робочих днів замість 1,5 року.

Однак ці зміни не залишають без уваги захист інтересів держави та місцевих громад. Оператори мають укласти договори оренди чи сервітуту протягом дії воєнного стану та 24 місяців після. Якщо цього не відбудеться, базові станції підлягають демонтажу.

Для запобігання зловживанням введені чіткі обмеження: площа ділянки не повинна перевищувати 0,05 га; забороняється використовувати особливо цінні землі для цих цілей; до укладення договору оператори сплачують плату, рівну орендній, що приносить додаткові надходження в місцеві та державний бюджети.

Зі свого боку, за умовами ліцензій від листопаду 2024 року оператори мобільного звʼязку зобов’язані забезпечити 4G: за рік – у містах і селах з населенням понад 2000 людей (90% населення України); за 16 місяців – на міжнародних і за 24 місяці – на національних автошляхах; за 6 місяців – відновити зв’язок на деокупованих територіях.

Щоб виконати такі зобовʼязання, необхідні тисячі нових телеком-об’єктів по всій країні – і операторам потрібно діяти швидко.

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