Autonomous Brainy - петафлопсна AI робоча станція

19 мая 2025 г., 12:35

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Компанія Autonomous оголосила про випуск робочої станції Brainy, призначеної для прискорення робочих процесів глибокого навчання і машинного навчання. Brainy забезпечує безпрецедентну продуктивність AI на робочому столі, даючи змогу дослідникам, розробникам і стартапам у сфері AI розширювати межі штучного інтелекту.



«Brainy - це не просто машина, це партнер з інновацій», - заявив Броді Слейд (Brody Slade), менеджер з продукції Autonomous. «Ми робимо міць AI петафлопсного рівня доступною, усуваємо вузькі місця і витрати, пов'язані з хмарними рішеннями, і справді міняємо підхід до розробки AI. Це дає змогу вам не просто думати, а думати разом із машиною».



Brainy націлена на роботу з найвимогливішими AI-навантаженнями на базі графічних процесорів NVIDIA RTX 4090. Система забезпечує продуктивність AI понад петафлопс і плавно масштабується від 2 до 8 GPU. Це дає змогу користувачам:



- Прототипувати, налаштовувати та розгортати масивні моделі AI з 70 млрд параметрів.



- Досягати результатів класу високопродуктивних обчислень (HPC) з настільного комп'ютера.



- Оптимізація як для навчання, так і для виведення, підтримка повного прямого і зворотного проходу з автодифузією. Brainy справляється з точним налаштуванням великих мовних моделей (LLM), завданнями комп'ютерного зору і широким спектром моделей глибокого навчання.



Компанія Autonomous розробила Brainy, щоб усунути обмеження дорогих хмарних GPU-рішень. Хоча хмарні GPU забезпечують гнучкість, модель оплати за фактом використання може стати непомірно дорогою, особливо для тривалих і масштабних проєктів. Brainy пропонує привабливу альтернативу з низкою ключових переваг:



- Петафлопсна продуктивність на кінчиках пальців: Brainy надає виділені, локальні потужності AI, усуваючи затримки й обмеження хмарних обчислень.



- Підвищена конфіденційність і безпека даних: Завдяки локальній обробці даних Brainy гарантує, що конфіденційна інформація залишиться під контролем організації, що виключає ризик витоку даних і проблеми з дотриманням нормативних вимог, пов'язані з хмарним зберіганням.



- Економія коштів: Володіючи обладнанням, користувачі можуть домогтися значної економії коштів порівняно з орендою хмарних GPU. За оцінками Autonomous, Brainy може заощадити тисячі доларів протягом першого року порівняно з такими сервісами, як RunPod.



- Безперебійний робочий процес: Brainy усуває поширені проблеми, пов'язані з хмарними обчисленнями, як-от час очікування в черзі, точкові вимкнення примірників і затримки в роботі інтернету, забезпечуючи чисту і безперебійну роботу AI.



- Масштабованість і гнучкість: Користувачі можуть почати з конфігурації з 2 RTX 4090 і масштабувати її до 8 GPU у міру розвитку своїх потреб. Коли проєкти будуть готові до ширшого розгортання, їх можна масштабувати в хмару або центр обробки даних без необхідності зміни конфігурації.



- Прискорення інновацій у сфері AI: Brainy надає стартапам, розробникам і дослідникам можливості AI за допомогою стандартних фреймворків AI, таких як ONNX, PyTorch і TensorFlow, легко інтегрованих з NVIDIA CUDA, cuDNN і TensorRT. Це дає змогу швидко розробляти завдання AI, ML і наукових обчислень.



Autonomous є учасником програми NVIDIA Inception Program, створеної для підтримки інноваційних стартапів, зокрема, в розробці Brainy. Це дає компанії доступ до безлічі цінних ресурсів і експертних знань від NVIDIA, забезпечуючи команді підтримку на кожному етапі виведення Brainy на ринок, від початкової розробки до виходу на ринок і далі.



У межах програми Autonomous отримує доступ до таких переваг, як безоплатні кредити на самостійні курси NVIDIA і знижки на семінари з інструктором. Ці можливості навчання дають змогу розробникам відшліфувати свої навички в таких ключових галузях, як генеративний AI, графіка і моделювання - все це дуже важливо для оптимізації продуктивності Brainy. Крім того, NVIDIA Inception Program надає Autonomous ексклюзивні пропозиції, що дозволяє їй забезпечувати конкурентоспроможні ціни на Brainy для своїх клієнтів.



Brainy підвищує ефективність ідей з навчання AI з повним володінням даними. Вона прискорює моделі прогнозування у фінансовій сфері, аналіз даних про пацієнтів в охороні здоров'я, персоналізоване навчання в освіті, оптимізацію логістичних маршрутів тощо. Зазначено, використовуючи першокласне обладнання та фреймворки, цей суперкомп'ютер забезпечує економічно ефективні та безпечні рішення AI в різних галузях прямо з робочого столу.



Робоча станція Brainy доступна для замовлення, що робить продуктивність AI корпоративного рівня доступною для стартапів та інноваторів.

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