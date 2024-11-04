Nvidia спільно з MediaTek готує Arm-чіпи для Windows-компьютерів?

4 ноября 2024 г., 9:35

Як повідомляє тайванське видання DIGITIMES, посилаючись на свої джерела, компанія Nvidia планую планує анонсувати Arm-процесори восени 2025 року.

Начебто компанія активно працює над платформою для ПК на базі Windows. Слід зазначити, що Nvidia вже давно розробляє чипи Tegra на базі Arm, але тепер мова йде про рішення для персональних компʼютерів.

Також видання повідомляє, що Nvidia співпрацює з MediaTek для випуску нових чипів. Комерційний запуск цих продуктів відбудеться в березні 2026 року.

Аналітики вважають, що цей крок Nvidia доволі виправданий, оскільки компанія має зараз сильні позиції для виходу на ринок ПК.

І скоріше всього, щоб конкурувати з такими гравцями у сегменті персональних компʼютерів, як AMD, Intel та Qualcomm, компанія Дженсена Хуанга (Jensen Huang) підготує високопродуктивний процесор, який буде оптимізований для ігор. Nvidia дуже тісно співпрацює з виробниками ігор, а також зможе інтегрувати у чип свою потужну графіку, як зараз робить Apple.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора