Уряд ухвалив постанову для запуску пілотного проекту 5G

4 ноября 2024 г., 10:25

0

Tweet

Міністерство цифрової трансформації повідомило, що Уряд ухвалив зміни до постанови №1340 - це допоможе розгорнути пілотний проект із впровадження 5G в першому українському місті, запровадити нові стандарти сучасних технологій зв’язку та наблизити законодавство України до норм ЄС.

Запуск 5G на всій території країни поки неможливий через воєнний стан, тому протягом двох років буде проводитись тестове використання обладнання та перевірятись сумісність мереж 5G з військовим обладнанням.

Зазначається, що це важливий крок для повноцінного запуску 5G в Україні в майбутньому, а також один із пунктів стратегії розвитку телекому до 2030 року.

«Пілот триватиме 2 роки та пройде у два етапи. Під час випробувань НКЕК та Український державний центр радіочастот перевірять, чи обладнання 5G не впливає на роботу військових мереж», підкреслив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Окрім впровадження 5G, постановою передбачається використання частоти 2100 МГц не тільки для 3G, а і для інших технологій, таких як 2G або 4G. Це дасть більше гнучкості для операторів. А припинення використання частот 694-862 МГц для аналогового та цифрового телебачення звільнить їх для мобільного зв'язку.

Нині 5G функціонує вже в понад 90 країнах світу. Європейський Союз планує забезпечити цією технологією всі міста та головні дороги до 2025 року. Україна адаптує правила розподілу радіочастот, щоб вони відповідали європейським нормам з метою подальшої євроінтеграції.

Технологія 5G в 10 разів швидша за 4G і забезпечує обмін величезних обсягів інформації на надвисоких швидкостях, а також є безпечною для людей. Вона дозволить автоматизувати виробництво на заводах через різні системи управління, вдосконалити медичні технології через телемедицину, стимулювати розвиток розумних міст завдяки, наприклад, аналізу руху транспорту для зменшення заторів. 5G сприяє розвитку віртуальної і доповненої реальності, надаючи новий досвід та сприйняття в процесі. Розвиток електронних комунікацій був та залишається одним із пріоритетів для Мінцифри. Працюємо, щоб навіть під час війни покращувати якість українського зв’язку до нового рівня.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора