Завдяки Brave1 залучено 25 млн дол. іноземних інвестицій для оборонних технологій

4 ноября 2024 г., 8:15

Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, завдяки роботі з приватними інвесторами та міжнародними венчурними фондами цього року українські розробники оборонних інновацій залучили більше 25 млн дол. за сприяння Brave1. Для порівняння - у 2023 році цифра становила 5 млн дол.

«Matchmaking між компаніями та інвесторами відбувається на invest demo days, такі заходи Brave1 проводить регулярно. Лише на одному демодні може відбутися кілька мільйонних угод. Наприклад, компанія Swarmer, яка займається пошуком АІ-рішень для роїв дронів, залучила 2,7 млн дол. іноземних інвестицій, і з частиною інвесторів познайомилися саме на demo days», зазначив Михайло Федоров.

Brave1 щомісячно оновлює pitchbook — каталог, у якому є деперсоналізована інформація про 130+ компаній, та пояснює інвесторам, як влаштована українська система оборонних інновацій. До кінця року Brave1 очікує допомогти залучити 50 млн дол.

«Чим більше інвестицій, тим швидше компанії можуть розвиватися та масштабувати продукти», резюмував Михайло Федоров.

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