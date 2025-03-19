NVIDIA анонсувала персональні AI-комп'ютери DGX Spark і DGX Station

19 марта 2025 г., 17:35

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Компанія NVIDIA представила персональні AI-суперкомп'ютери NVIDIA DGX на базі платформи NVIDIA Grace Blackwell.



DGX Spark - колишній Project DIGITS - і DGX Station, новий високопродуктивний настільний суперкомп'ютер NVIDIA Grace Blackwell на базі платформи NVIDIA Blackwell Ultra, дають змогу розробникам AI, дослідникам, вченим, які вивчають дані, та студентам створювати прототипи, налаштовувати та виводити великі моделі на настільних комп'ютерах. Користувачі можуть запускати ці моделі локально або розгортати їх у NVIDIA DGX Cloud або будь-якій іншій прискореній хмарній інфраструктурі або центрі обробки даних.



DGX Spark і DGX Station переносять міць архітектури Grace Blackwell, раніше доступної тільки в центрі обробки даних, на настільні комп'ютери. До числа світових виробників систем, які розробляють DGX Spark і DGX Station, входять ASUS, Dell, HP і Lenovo.



«AI змінив усі рівні обчислювального стека. Цілком логічно, що з'явився новий клас комп'ютерів, призначених для розробників і запуску AI-нативних додатків», - сказав Дженсен Хуанг (Jensen Huang), засновник і генеральний директор NVIDIA. «З цими новими персональними комп'ютерами DGX AI може поширюватися від хмарних сервісів до настільних і крайових додатків».



Заявлено, DGX Spark - це найменший у світі суперкомп'ютер для AI, що дає змогу мільйонам дослідників, науковців, які займаються вивченням даних, розробників робототехніки та студентів розширити межі генеративного та фізичного AI завдяки величезній продуктивності та можливостям.



Серцем DGX Spark є суперчип NVIDIA GB10 Grace Blackwell, оптимізований для настільного формфактора. GB10 оснащений графічним процесором NVIDIA Blackwell з тензорними ядрами п'ятого покоління і підтримкою FP4, забезпечуючи до 1000 трлн операцій за секунду обчислень AI для тонкого налаштування і висновків за допомогою новітніх моделей AI-міркувань, включно з базовою моделлю світу NVIDIA Cosmos Reason і базовою моделлю робота NVIDIA GR00T N1.



Суперчип GB10 використовує технологію міжз'єднань NVIDIA NVLink-C2C для забезпечення моделі когерентної пам'яті CPU + GPU з 5-кратною пропускною спроможністю PCIe п'ятого покоління. Це дає змогу суперчипу отримувати доступ до даних між GPU і CPU, щоб оптимізувати продуктивність для навантажень розробників AI з інтенсивним використанням пам'яті.



Повідомляється, повнофункціональна платформа AI від NVIDIA дає змогу користувачам DGX Spark плавно переносити свої моделі з настільних комп'ютерів до DGX Cloud або будь-якої прискореної хмарної інфраструктури чи центру оброблення даних - практично без змін коду, - що робить прототипування, тонку настройку та ітерації робочих процесів простішими, ніж будь-коли.



NVIDIA DGX Station забезпечує продуктивність рівня центру обробки даних на настільних комп'ютерах для розробки AI. Перша настільна система, побудована на суперчипі NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop Superchip, DGX Station володіє величезним обсягом когерентної пам'яті в 784 ГБ для прискорення масштабних робочих навантажень з навчання і виведення даних. Настільний суперчип GB300 оснащений графічним процесором NVIDIA Blackwell Ultra з тензорними ядрами останнього покоління і точністю FP4, сполученим із високопродуктивним CPU NVIDIA Grace через NVLink-C2C, забезпечуючи найкращий у своєму класі зв'язок і продуктивність системи.



DGX Station також оснащена мережевою картою NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC, оптимізованою для прискорення гіпермасштабних обчислювальних навантажень AI. Завдяки підтримці мережевої швидкості до 800 Гбіт/с, ConnectX-8 SuperNIC пропонує надзвичайно швидке та ефективне мережеве підключення, забезпечуючи високошвидкісне з'єднання кількох станцій DGX для ще більших робочих навантажень і прискорену передачу даних у мережі для робочих навантажень AI.



Об'єднавши ці сучасні можливості DGX Station з платформою NVIDIA CUDA-X AI, команди можуть досягти виняткової продуктивності розробки AI для настільних ПК.



Крім того, користувачі отримують доступ до мікросервісів NVIDIA NIM з програмною платформою NVIDIA AI Enterprise, яка пропонує високооптимізовані мікросервіси виводів, що легко розгортаються, з підтримкою корпоративного рівня.



Резервування систем DGX Spark уже відкрито. Очікується, що DGX Station буде доступна у таких партнерів-виробників, як ASUS, BOXX, Dell, HP, Lambda і Supermicro, наприкінці цього року.

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