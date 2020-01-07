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Главная » Блоги » Леонид Бараш

Леонид Бараш

Новый прорыв в фотонике

7 января 2020 г., 18:05
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Новый подход к улавливанию света в искусственных фотонных материалах командой, возглавляемой Городским колледжем Нью-Йорка, может привести к значительному увеличению скорости передачи данных онлайн.

Исследование топологических фотонных метаматериалов под руководством физика из Городского колледжа Александра Б. Ханикаева показывает, что дальнодействующие взаимодействия в метаматериале изменяют общее поведение световых волн, заставляя их локализоваться в пространстве. Кроме того, исследование показывает, что, контролируя степень таких взаимодействий, можно переключаться между захваченным и распространенным (распространяющимся) характером оптических волн.

«Новый подход к улавливанию света позволяет создавать новые типы оптических резонаторов, которые могут оказать существенное влияние на устройства, используемые ежедневно, - сказал Ханикаев. - Они варьируются от антенн в смартфонах и маршрутизаторах Wi-Fi до оптических чипов в оптоэлектронике, используемых для передачи данных через Интернет с беспрецедентной скоростью».

Исследования продолжают расширять новый подход для улавливания видимого и инфракрасного света. Это еще больше расширит спектр возможных применений открытия.

Новый прорыв в фотонике

Иллюстрация света, локализованного в пространстве внутри топологического кристалла, запутанного взаимодействием и топологией


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