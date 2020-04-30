Новый монитор Philips 245B1 поддерживает разрешение Quad HD

30 апреля 2020 г., 11:51

0

Tweet

Компания MMD, обладатель прав на бренд Philips Monitors, представила 24-дюймовый ЖК-монитор Philips 245B1 на базе IPS-панели с разрешением Quad HD (2560×1440). В нем также реализована фирменная технология SmartImage, нацеленная на обеспечение яркого и четкого изображения. Данное решение ориентировано на фотографов, профессионалов в области графики и кино, а также дизайнеров.

Монитор Philips 245B1 оснащен технологией Flicker-Free и режимом LowBlue, которые помогут снизить усталость глаз, а также режимом Easy Read и подставкой SmartErgoBase, которая обеспечивает эргономичность. Монитор оборудован встроенными стереодинамиками и широким спектром разъемов, включая DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, USB 3.2, HDCP.

Новинка соответствует ряду экологических стандартов и обладает сертификатами EnergyStar 8.0, EPEAT, TCO Certified Edge и RoHS. Монитор на 85% произведён из переработанного пластика и упакован в пригодный на 100% для повторного использования материал, а также совершенно не содержит вредных веществ, таких как ртуть, свинец, бромированные огнестойкие добавки (BFR), поливинилхлорид (PVC). Philips 245B1 оснащен встроенным датчиком PowerSensor, который автоматически обнаруживает присутствие пользователя перед экраном и соответственно регулирует яркость. Это увеличивает срок службы устройства и сокращает расходы на электроэнергию на 70%.

Все мониторы Philips B Line отличаются высоким уровнем комфорта, широкими возможностями подключения, гибкостью и превосходным качеством изображения. Новые модели 242B1 и 275B1 в этом не исключение.

Производитель анонсировал и 24-дюймовый монитор Philips 242B1 с разрешением Full HD (1920×1080) на базе IPS-матрицы. Устройство оснащено технологиями PowerSensor, SmartImage. Новинка нацелена на, так как оснащена широким спектром функций, которые увеличивают производительность. Среди них — SmartErgoBase и Adaptive-Sync, повышающие уровень комфорта пользователя и обеспечивающие максимальную продуктивность на рабочем месте.

Сообщается и о выпуске монитора Philips 275B1 с диагональю 27 дюймов (68,6 см) и разрешением Quad HD (2560×1440), он также поддерживает фирменные технологии SmartErgoBase и Adaptive-Sync, повышающие уровень комфорта пользователя и обеспечивающие максимальную продуктивность на рабочем месте.

Ожидается, что монитор Philips 245B1 появится в продаже в мае 2020 года по рекомендованной розничной цене 5999 грн. Модели Philips 242B1 и Philips 275B1 будут доступны в июне 2020 года.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации