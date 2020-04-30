Видеоконференции с премиум функциями Google Meet теперь бесплатны

30 апреля 2020 г., 12:26

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Google объявила, что в течение ближайших недель Google Meet, премиальное решение для видеоконференций от компании, станет доступным бесплатно для всех.



Отмечается, что Google потратила годы, чтобы создать безопасное и надежное решение для видеоконференций, которым доверяют учебные заведения, правительства и компании во всем мире, и в последние месяцы была ускорена разработка и выпуск самых популярных функций, чтобы сделать его еще более полезным.



С начала мая каждый, у кого есть адрес электронной почты, сможет зарегистрироваться в Meet и получить многие из тех функций, которые доступны для бизнес-пользователей и учебных заведений, такие как простое планирование и доступ к экрану, подписи в реальном времени и макеты, которые адаптируются под предпочтения пользователей, в частности расширенный режим мозаики.



Особый акцент Google делает на то, чтобы все, кто использует Meet, имели безопасный и надежный опыт с самого начала, поэтому, начиная со следующей недели, компания будет постепенно расширять его доступность для большего количества людей.



С января наблюдается рост пиковых показателей дневного использования Meet - в 30 раз. По состоянию на этот месяц на базе Meet ежедневно проводят 3 миллиарда минут видеовстреч и добавляются примерно 3 миллиона новых пользователей. А по состоянию на прошлую неделю ежедневное количество участников встреч Meet превысило 100 миллионов.



Google создает, разрабатывает и использует продукты с учетом всех требований безопасности, обеспечивая защиту, необходимую для безопасности пользователей, их данных и конфиденциальности информации. Вот лишь некоторые из мер безопасности по умолчанию:

• мощный набор элементов управления, таких как возможность разрешать или запрещать вход на встречу, а также опция отключения или удаления участников в случае необходимости;

• не позволяется анонимным пользователям (то есть без аккаунта Google) присоединяться к встречам, созданных через персональные учетные записи;

• коды встреч в Google Meet сложные по умолчанию и, следовательно, защищены от «угадывания» посторонними лицами;

• видеовстречи Meet шифруются при передаче сигнала; все записи, хранящиеся на Google Диске, также зашифрованы;

• нет необходимости устанавливать плагины для работы Meet в Интернете. Он работает полностью в Chrome и других популярных браузерах, поэтому менее уязвим для угроз безопасности;

• чтобы использовать Meet на мобильных устройствах, следует установить приложение Google Meet с Apple App Store и Google Play Store;

• пользователи Meet могут зарегистрировать свой аккаунт в Программе дополнительной защиты Google – надежной защиты от фишинга и взлома аккаунта;

• Google Cloud регулярно проводит строгий аудит безопасности и конфиденциальности всех своих сервисов (используются глобальные сертификаты соответствия, которые помогают поддерживать нормативные требования, такие как GDPR и HIPAA, а также COPPA и FERPA для образования)

• данные пользователей в Meet не используются для рекламы, и мы и не продаем их третьим лицам.



До сих пор, Meet был доступен только как часть G Suite – решения для сотрудничества и повышения продуктивности для предприятий, организаций и школ. В дальнейшем Meet будет доступен для всех бесплатно в Интернете на meet.google.com и через мобильные приложения для iOS или Android.



Продолжительность встреч ограничена 60 минутами для бесплатного продукта, однако Google не будет применять этот временное ограничение до 30 сентября.

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