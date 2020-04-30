За квартал поставлено больше 5G-смартфонов, чем за весь 2019 г.

30 апреля 2020 г., 11:05

С января по март на мировой рынок поставлено не менее 24,1 млн смартфонов с поддержкой 5G, — сообщает Strategy Analytics. Для сравнения, по итогам прошлого года глобально отгружено 18,7 млн подобных устройств. Спрос оставался высоким несмотря на пандемию коронавируса. Ключевым рынком сбыта являлся Китай, однако высокий спрос также был отмечен в Южной Корее, США и Европе.

Направив в каналы 8,3 млн устройств, Samsung оказался лидером рассматриваемого рынка. Наиболее востребованными были модели S20 5G и S20 Ultra 5G. Следом разместилась Huawei, почти все 5G-модели которой разошлись в Китае, а наиболее востребованной оказалась Mate 30. Благодаря тому, что модели IQOO и X30 5G являлись недорогой альтернативой на китайском рынке, Тор-3 замкнула vivo.

На долю китайских вендоров пришелся 61% поставок 5G-смартфонов Тор-5. В то же время, Samsung и Huawei совместно взяли 68% рассматриваемого рынка.

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