Salesforce расширила функциональность CRM-платформы Health Cloud

10 марта 2020 г., 15:25

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Продолжая стратегию создания специализированных решений для различных отраслей, компания Salesforce.com вчера добавила несколько новых функций и возможностей в Health Cloud — платформу управления отношениями с клиентами в сфере здравоохранения.

Новый сервис Provider Relationship Management позволяет отслеживать отношения провайдеров медицинских услуг с врачами и другими специалистами. Ещё одна новинка — Einstein Analytics for Healthcare, это аналитический инструмент для провайдеров и страховых компаний, который должен помочь им лучше уяснить потребности пациентов.

Provider Search связывает пациентов с медицинскими организациями, наилучшим образом отвечающим их нуждам. Отбор вариантов производится по критериям доступности, стоимости, местоположения и специальности каждого учреждения.

Завершает список анонсов не требующий опыта кодирования инструмент Destinations для коллективной работы на Salesforce AppExchange. С его помощью администраторы медицинских сервисов могут интегрировать данные Electronic Health Record в Salesforce Health Cloud.

Salesforce Health Cloud дебютировала в 2016 г. в рамках упомянутой выше стратегии, нацеленной на конкуренцию с отраслевыми программными решениями Oracle и SAP SE. В прошлом месяце Salesforce купила за 1,33 млрд долл. фирму Vlocity, предложения которой нативно поддерживают платформу этого CRM-провайдера и ориентированы на шесть отраслей, включая здравоохранение.

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