 
`

Schneider Electric - Узнайте все про энергоэффективность ЦОД


СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 10 (1206)

01.03 - 08.03

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Salesforce расширила функциональность CRM-платформы Health Cloud

10 марта 2020 г., 15:25
0 
 

Salesforce расширила функциональность CRM-платформы Health Cloud

Продолжая стратегию создания специализированных решений для различных отраслей, компания Salesforce.com вчера добавила несколько новых функций и возможностей в Health Cloud — платформу управления отношениями с клиентами в сфере здравоохранения.

Новый сервис Provider Relationship Management позволяет отслеживать отношения провайдеров медицинских услуг с врачами и другими специалистами. Ещё одна новинка — Einstein Analytics for Healthcare, это аналитический инструмент для провайдеров и страховых компаний, который должен помочь им лучше уяснить потребности пациентов.

Provider Search связывает пациентов с медицинскими организациями, наилучшим образом отвечающим их нуждам. Отбор вариантов производится по критериям доступности, стоимости, местоположения и специальности каждого учреждения.

Завершает список анонсов не требующий опыта кодирования инструмент Destinations для коллективной работы на Salesforce AppExchange. С его помощью администраторы медицинских сервисов могут интегрировать данные Electronic Health Record в Salesforce Health Cloud.

Salesforce Health Cloud дебютировала в 2016 г. в рамках упомянутой выше стратегии, нацеленной на конкуренцию с отраслевыми программными решениями Oracle и SAP SE. В прошлом месяце Salesforce купила за 1,33 млрд долл. фирму Vlocity, предложения которой нативно поддерживают платформу этого CRM-провайдера и ориентированы на шесть отраслей, включая здравоохранение.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  