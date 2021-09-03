Новые ультратонкие ноутбуки ASUS Zenbook Pro оснащены OLED-панелями

3 сентября 2021 г., 17:25

0

Tweet

Представленные ASUS новые компактные и легкие ноутбуки Zenbook Pro Duo 15 OLED (UX582) и ZenBook Pro 15 OLED (UX535/UM535) нацелены на разрабтчиков.

В модели Zenbook Pro Duo 15 OLED кроме основного сенсорного 15,6-дюймового OLED-дисплея имеется также вспомогательный сенсорный экран ASUS ScreenPad Plus с диагональю 14 дюймов.

В ZenBook Pro Duo 15 OLED установлены процессоры семейства Intel Core включая Core i9. Графическая подсистема ноутбука представлена видеокартой профессионального уровня до NVIDIA GeForce RTX 3070. ZenBook Pro Duo 15 OLED имеет полный набор интерфейсов, в том числе два скоростных порта Thunderbolt 3 USB-C с пропускной способностью 40 Гбит/с, а также поддержкой вывода изображения (режим DisplayPort).

В 15,6-дюймовых моделях серии Zenbook Pro 15 OLED встроены процессоры Intel Core H-серии (UX535) или мобильные процессоры AMD Ryzen 5000 H-серии (UM535). В их аппаратную конфигурацию также входит до 32 ГБ оперативной памяти, дискретная видеокарта (модели NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti), а также SDD с интерфейсом PCIe 3.0×4 объемом до 1 ТБ. Zenbook Pro 15 OLED (UX535) оснащен вспомогательным 5,65-дюймовым сенсорным дисплеем ASUS ScreenPad, встроенным в тачпад. Он позволяет легко взаимодействовать с системой с помощью нового интуитивно понятного интерфейса ScreenXpert 2.

Дисплеи OLED HDR формата 4K в этих моделях Zenbook гарантируют точность цветопередачи, подтвержденную сертификацией PANTONE, и воспроизводят 100% цветовой гаммы DCI-P3. Их эргономичность подтверждается сертификатом TÜV.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

0

Tweet