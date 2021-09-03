Держспецзв’язок розпочинає співпрацю з Агентством з кібербезпеки та безпеки інфраструктури Держдепу США

3 сентября 2021 г., 16:45

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За заявою Держспецзв’язку, досягнута домовленість про співпрацю під час зустрічі делегації Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України з представниками Агентства з кібербезпеки та безпеки інфраструктури Державного департаменту Сполучених Штатів Америки.

«Співпраця у сфері кібербезпеки та кіберзахисту з нашими американськими друзями, партнерами та колегами є важливою для забезпечення національної безпеки України, Європейської та глобальної безпеки. Разом побудуємо ефективну та надійну систему стримування та протидії інформаційній та гібридній війні, яку вже восьмий рік Росія веде проти України», — зазначив Голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь.

За результатами зустрічі до кінця року буде укладено угоду, яка передбачатиме:

обмін досвідом та інформацією щодо протидії агресії Російської Федерації у кіберпросторі, а також розробки спільних протоколів дій;

побудову платформи взаємообміну інформацією про кіберінциденти в інтересах системи управління інцидентами та відновлення після них;

спільні дії щодо захисту об’єктів критичної інформаційної інфраструктури та надання нашим партнерам відповідної інформації для покращення системи реагування на кіберінциденти;

обмін досвідом у рамках системи управління ризиками (Risk Management), що дозволить забезпечити національну стійкість України;

використання досвіду США з організації взаємодії у сфері кібербезпеки з приватним сектором;

реалізацію конкретних проєктів міжнародної технічної допомоги щодо побудови мережі галузевих і регіональних операційних центрів безпеки (Security Operation Centre) та команд реагування (CSIRT), які передбачені Стратегією кібербезпеки України;

формування за допомогою США кадрового потенціалу з кібербезпеки шляхом проведення навчальних курсів на базі CISA, тренінгів, спільних навчань.

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