 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 32-33 (1279)

22.08 - 29.08

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Цена биткоина стабилизировалась на отметке выше 50 тыс долл.

6 сентября 2021 г., 9:25
0 
 

Цена на биткоин выросла до 50 756 долларов в минувшую пятницу. И далее практически застабизировалась на отметке 50 тыс долл.

Согласно данным Coindesk, это повышение произошло после того, как биткоин в конце августа перескочил на 50 тыс, впервые с мая.

Таким образом криптовалюта приближается к отметке в 60 тыс долл. - исторический максимум, который был достигнут в апреле нынешнего года. Затем цена упала почти вдовое.

Планку в 50 тыс долл. биткоин преодолел 23 августа, однако после этого снизился до 47-48 тыс. в среднем и вернулся к знаковому показателю только 2 сентября.

Многие эксперты называют отметку «50 тыс долл.» психологической и считают, что в ближайшее время стоит ожидать дальнейший рост биткоина. ФРС сейчас активно вливает деньги в экономику США и это способствует росту финансовых рынков.

Некоторые наблюдатели прогнозируют после нескольких дней роста криптовалюты ее возвращение на уровень 47-48 тыс долл. и только после этого через какое-то время - активный последующий рост. К концу года позитивно настроенные эксперты ожидают 75 тыс долл.

Сейчас капитализация биткоин превысила 940 млрд долл.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  