Цена биткоина стабилизировалась на отметке выше 50 тыс долл.

6 сентября 2021 г., 9:25

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Цена на биткоин выросла до 50 756 долларов в минувшую пятницу. И далее практически застабизировалась на отметке 50 тыс долл.



Согласно данным Coindesk, это повышение произошло после того, как биткоин в конце августа перескочил на 50 тыс, впервые с мая.



Таким образом криптовалюта приближается к отметке в 60 тыс долл. - исторический максимум, который был достигнут в апреле нынешнего года. Затем цена упала почти вдовое.



Планку в 50 тыс долл. биткоин преодолел 23 августа, однако после этого снизился до 47-48 тыс. в среднем и вернулся к знаковому показателю только 2 сентября.



Многие эксперты называют отметку «50 тыс долл.» психологической и считают, что в ближайшее время стоит ожидать дальнейший рост биткоина. ФРС сейчас активно вливает деньги в экономику США и это способствует росту финансовых рынков.



Некоторые наблюдатели прогнозируют после нескольких дней роста криптовалюты ее возвращение на уровень 47-48 тыс долл. и только после этого через какое-то время - активный последующий рост. К концу года позитивно настроенные эксперты ожидают 75 тыс долл.



Сейчас капитализация биткоин превысила 940 млрд долл.

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