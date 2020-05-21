Новые SSD Adata Falcon и Swordfish оснащены интерфейсом PCIe Gen3×4

21 мая 2020 г., 15:05

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Компания Adata Technology объявила о выпуске двух новых SSD Adata Falcon и Swordfish, которые базируются на памяти 3D NAND и поддерживают интерфейс PCIe Gen3×4.

Для модели Adata Falcon заявлены скорости чтения/записи в последовательных операциях до 3100/1500 МБ/с, а в режиме случайного блочного доступа производительность чтения/записи одинаковы — 180/180K IOPS. Накопитель выпускается в емкостях от 256 ГБ до 2 ТБ. Он также поддерживает технологии коррекции ошибок и защиты данных. Более того, Falcon поддерживает SLC кэширование. SSD поставляется с алюминиевым радиатором для рассеивания тепла.

Для SSD Swordfish заявлены скорости в последовательных операциях чтения/записи до 1800/1200 МБ/с, а при случайных чтении/записи его производительность также одинакова — 180/180K IOPS. Диск также поддерживает SLC-кэширование. SSD Swordfish выпускается в емкостях от 256 ГБ до 2 ТБ и также комплектуется алюминиевым радиатором.

Для работы с SSD Falcon и Swordfish предоставляется бесплатные фирменные приложения Adata, такие как Adata SSD Toolbox и Migration Utility. SSD Toolbox позволяет отслеживать показатели работы SSD, степень его износа. Migration Utility поможет перенести данные со старого диска на новый SSD.

Оба SSD Adata Falcon и Swordfish защищены пятилетней гарантией.

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