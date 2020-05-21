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Рынок твердотельных накопителей незначительно просел в квартальном рассмотрении

21 мая 2020 г., 15:35

Согласно выдержкам из свежего исследования аналитиков Trendfocus, в начальной четверти 2020 г. на мировой рынок поставлено 81,44 млн твердотельных накопителей. В натуральном выражении рынок сократился к предыдущему кварталу на 2%. В то же время общая емкость отгруженных устройств увеличилась на 5,5%, до 47,13 EB.

Лидером рынка остается Samsung — за вендором доля мирового рынка в размере 25,5% исходя из количества отгруженных устройств и 33,7% — исходя из емкости. Следом разместились WDC, SK Hynix и Kioxia.

Рынок твердотельных накопителей незначительно просел в квартальном рассмотрении

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