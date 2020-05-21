Синтетические опалы станут основой умных датчиков

21 мая 2020 г., 14:25

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Международная команда, возглавляемая учёными университетов Суррея и Сассекса (Великобритания), создала гибкие и меняющие окраску фотонные кристаллы (синтетические опалы), которые могут чутко реагировать на свет, температуру, нагрузку и другие физические или химические стимулы.

Наряду с простотой и дешевизной получения, эти качества делают новые полимерные материалы чрезвычайно перспективным вариантом для экономически эффективных приложений — интеллектуальных визуальных сенсоров в различных областях, включая здравоохранение и безопасность пищевых продуктов.

В статье, размещённой в журнале Advanced Functional Materials, британские исследователи описали метод получения фотонных кристаллов, содержащих мельчайшие добавки графена. Распределяясь в объёме кристалла на расстояниях, сравнимых с длиной световой волны, эти частички графена и определяют нужные визуальные качества материала.

Экспериментальные образцы таких сенсоров при обычном освещении имели интенсивную зелёную окраску, меняющую на синюю при растяжении. Нагретые образцы становились полностью прозрачными.

«Наши исследования вдохновлены удивительными биомимическими способностями крыльев бабочек, павлиньих перьев и панцирей жуков, где цвет обусловлен структурой, а не пигментами. Природа разрабатывала эти материалы в течение миллионов лет, мы же постепенно догоняем её за гораздо более короткий период времени», — заявил Алан Далтон (Alan Dalton), профессор экспериментальной физики в Школе математических и физических наук Сассекского университета.

Участники проекта рассчитывают вывести свои синтетические опалы на рынок в ближайшем будущем.

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