Новые продуктовые категории рынка электроники показывают уверенный рост

5 октября 2021 г., 15:15

0

Tweet

По мнению исследователей из IDC, в 2021 г. общемировые расходы потребителей на устройства из трех сравнительно новых продуктовых категорий рынка (средства виртуальной и дополненной реальности, решения доля умного дома, носимые гаджеты) достигнут 369,6 млрд долл. По итогам 2025 г. этот рынок увеличится до 524,9 млрд долл.

Решения для виртуальной и дополненной реальности окажутся наиболее динамично растущей продуктовой категорией благодаря стабильному выходу новых продуктов, появлению стартапов с оригинальными идеями, расширению присутствия, в том числе в корпоративном секторе.

Интерес потребителей к решениям умного дома обусловлен обещанием производителей улучшенных развлечений, домашнего комфорта и повышенной безопасности. США окажутся крупнейшим рынком сбыта подобных решений — в 2025 г. их вклад в общую выручку превысит 126,3 млрд долл.

Категория носимых гаджетов будет увеличиваться в объеме за счет наушных продуктов и умных часов. Последние, в свою очередь, становятся все более востребованными на волне вызванного пандемией интереса к здоровому образу жизни.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!