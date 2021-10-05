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Microsoft объявила о новых возможностях и стоимости Office 2021

5 октября 2021 г., 15:45
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Microsoft объявила о новых возможностях и стоимости Office 2021

Готовясь к выпуску Office 2021, который состоится 5 октября, компания Microsoft, наконец, сообщила дополнительные подробности о новой автономной версии своего офисного пакета, включая расценки на него.

Бизнесу и потребителям, по каким-либо причинам не желающим пользоваться подписной версией, Office 365, будут предложены Office Home and Student 2021 за $149,99 с Word, Excel, PowerPoint, OneNote и Microsoft Teams для ПК и Mac, а также Office Home and Business 2021 ($249,99), дополнительно к перечисленному предоставляющий Outlook для ПК и Mac, и права на использование всех приложений Office в бизнес-целях.

В Office 2021 войдёт ряд функций коллективной работы из Microsoft 365, таких как совместное редактирование в реальном времени, поддержка OneDrive и даже интеграция с Microsoft Teams. Также пакет получит новый дизайн Office с ленточным интерфейсом, закругленными углами и нейтральной цветовой палитрой, которая соответствует изменениям пользовательского интерфейса Windows 11.

Наряду с общим улучшением производительности приложения Office 2021 получат следующие усовершенствования (уже присутствующие в Microsoft 365).

Excel получит: функцию XLOOKUP — гибкая альтернатива VLOOKUP, HLOOKUP и LOOKUP для точного и приблизительного, вертикального и горизонтального поиска; поддержку динамических массивов; функцию LET для присвоения имён результатам расчетов; функцию XMATCH для поиска указанного элемента с возвращением его относительной позиции; поддержку OpenDocument Format (ODF) 1.3 и обновлённую вкладку Draw.

В PowerPoint появятся: Record Slide Show — запись видео докладчика, запись рукописным вводом и с помощью лазерной указки; копирование иллюстраций повторным воспроизведением рукописных штрихов; оптимизация расположения элементов на слайдах для чтения с экрана; поддержка ODF 1.3 и обновлённая вкладка Draw.

В Outlook теперь можно рисовать на холсте для сообщений, комментировать электронные письма или переводить их на более чем 70 языков, использовать настраиваемую функцию моментального поиска.

Word также получит поддержку ODF 1.3 и обновлённую вкладку рисования.

Microsoft заявляет, что Office 2021 совместим с выходящей одновременно с ним Windows 11, а также с Windows 10 и с тремя самыми новыми версиями macOS.

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