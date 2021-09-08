Новые ноутбуки для бизнеса ASUS ExpertBook B5 оснащены OLED-панелями

8 сентября 2021 г., 13:15

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Компания ASUS представила широкую линейку ноутбуков для бизнеса, включая классический ExpertBook B5 OLED и трансформер ExpertBook B5 Flip OLED, а также лэптопы-трансформеры ExpertBook B7 Flip и ExpertBook B3 Flip.

Классический 13-дюймовый ноутбук ExpertBook B5 OLED (B5302C) и ноутбук-трансформер ExpertBook B5 Flip OLED (B5302F) оптимизированы для сотрудников компаний малого и среднего бизнеса. Эти тонкие и легкие устройства отличаются универсальностью, высокой производительностью и абсолютной портативностью — модель ExpertBook B5 OLED с 66-ваттным аккумулятором весит всего 1,2 кг. В качестве опции эти устройства могут оснащаться дисплеями OLED с разрешением Full HD, поддержкой формата HDR и широким цветовым охватом (100% DCI-P3).

Ноутбуки ExpertBook B5 OLED и ExpertBook B5 Flip OLED сертифицированы по программе Intel Evo и в максимальной конфигурации оснащаются процессором Intel Core i7 11-го поколения с графическим ядром Iris Xe, 48 ГБ оперативной памяти и высокоскоростным беспроводным контроллером стандарта Wi-Fi 6. Новинки проходят контроль качества и серию испытаний на соответствие военно-промышленному стандарту надежности, гарантирующих, что ноутбук перенесет частые транспортировки и не слишком бережное повседневное обращение.

Особенностью 14-дюймового ExpertBook B7 Flip (B7402) является поддержка сетей 5G. Его дисплей может открываться на 360°. Экран обладает удобным для работы соотношением сторон 16:10, поддерживает сенсорный интерфейс и ввод с помощью стилуса. Данное решение нацелено на корпоративных пользователей. Совместимость со стандартом 5G гарантирует безопасное и высокоскоростное соединение по беспроводной связи, что особенно важно в командировках и рабочих поездках.

В максимальной версии основу аппаратной конфигурации этого устройства составляет процессор Intel Core i7 11-го поколения и до 64 ГБ оперативной памяти. Сенсорный экран с соотношением сторон 16:10 поддерживает разрешение Full HD+ и яркость до 500 кд/м2. Увеличенный по высоте дисплей удобен для работы с различными приложениями. В качестве опции доступна версия с разрешением экрана QHD+ и яркостью 400 кд/м2.

Качество голосовой связи имеет немаловажное значение для деловых переговоров, поэтому в ноутбуке ExpertBook B7 Flip реализована технология интеллектуального шумоподавления, а аудиосистема устройства сертифицирована компанией Harman Kardon. Среди других полезных в работе функций — технология ASUS Private View для защиты конфиденциальной информации от посторонних глаз, светодиодный индикатор, который может сигнализировать о том, что пользователь занят, и утилита ASUS ExpertWidget для удобной настройки горячих клавиш.

Ноутбук-трансформер ASUS ExpertBook B3 Flip (B3402) оснащен дисплеем, который может открываться на 360°, специальным слотом для подзарядки и хранения стилуса, фронтальной веб-камерой с разрешением HD и 13-мегапиксельной камерой на задней панели. Это устройство продвигается как для работы, так и учебы, поскольку поворотное крепление позволяет использовать его не только как обычный ноутбук, но и как планшет, а входящий в комплект стилус удобен для записей или зарисовок от руки прямо на экране. Технология двухстороннего интеллектуального шумоподавления и камеры с технологией устранения шумов делают 14-дюймовый ExpertBook B3 Flip отвечают задачам онлайн-учебы и видеоконференций.

Максимальная аппаратная конфигурация ExpertBook B3 Flip включает процессор Intel Core i7 11-го поколения, до 16 ГБ оперативной памяти, а также SSD NVMe емкостью 1 ТБ. Встроенный модуль Wi-Fi 6, производительность которого дополнительно оптимизирована с помощью технологии ASUS WiFi Master, обеспечивает высокую скорость и отличное качество беспроводного соединения, а встроенный слот для карт SD и nano-SIM позволяет подключаться к интернету по сетям 4G LTE. Клавиатура, область под ладонями пользователя и тачпад ExpertBook B3 Flip обладает особым антибактериальным покрытием ASUS Antibacterial Guard, которое препятствует размножению микробов и обеспечивает длительную гигиеническую чистоту поверхности корпуса.

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