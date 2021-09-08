DC Link почала поставки в Україніу мережеве обладнання Ruijie Networks

8 сентября 2021 г., 12:25

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Компанія DC Link Group повідомляє, що стала ексклюзивним дистриб'ютором Ruijie Networks в Україні. У портфелі цього виробника одинадцять продуктових лінійок: бездротове обладнання, комутатори, маршрутизатори, пристрої аутентифікації і контролю, хмарні рішення та обладнання для ЦОДів. В Україні компанія буде представлена ТМ Ruijie та саббрендом Reyee для SOHO та SMB.

«Техніка Ruijie пропонує гарну інтеграцію з хмарою. Вона зручна в управлінні та налаштуванні – нею можна керувати навіть зі смартфона. А технолгія self-orginizing network дає можливість впроваджувати персональні сценарії під будь-які потреби. Мережа, яка самоорганізовується, може залучити велику кількість пристроїв в систему для дому, бізнесу, чи великої мережі», – розповідає Євген Глембоцький, керівник дивізіону мережевого обладнання DC Link Group.

На порталі DC Link вже можна замовити: універсальні домашні маршрутизатори, точки доступу всіх видів – настінні, стельові і вуличні з підтримкою сучасних стандартів WI-Fi 6 та WI-Fi 5. Також у наявності асортимент комутаторів для відеоспостереження, потужних роутерів для середнього і дрібного бізнесу. З вересня DC Link виводить у продаж корпоративне обладнання для дата-центрів, потужне магістральне обладнання та комутатори.

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