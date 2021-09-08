Из-за неправильной конфигурации Firebase данные пользователей более 19 тыс. приложений Android подвержены риску утечки

8 сентября 2021 г., 14:15

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Компания Avast обнаружила свыше 19300 приложений Android, раскрывающих данные пользователей из-за неправильной конфигурации базы данных Firebase. Благодаря Firebase можно хранить данные в огромном количестве различных приложений – для тренировок, игр, почты, доставки еды и прочих – в регионах по всему миру, включая Европу, Юго-Восточную Азию и Латинскую Америку.

Разработчики используют платформу Firebase для создания приложений для мобильной платформы Android. При этом они могут оставлять свои разработки в Firebase видимыми для других разработчиков, что технически делает их видимыми для всех. Когда исследователи Avast Threat Labs изучили 180300 общедоступных экземпляров Firebase, они обнаружили, что более 10% (19300) открыты – а данные доступны неаутентифицированным разработчикам. Это произошло из-за неправильной конфигурации Firebase разработчиками.

Гипотетически, такие открытые источники подвергают все данные, которые хранятся и используются приложениями, разработанными с помощью Firebase, риску кражи. Данные могут включать в себя самые разные сведения: личную информацию (PII), такую как имена, даты рождения, адреса, номера телефонов, местоположение, служебные токены, ключи и прочее. Если разработчики халатно относятся к обеспечению безопасности, записи могут даже содержать пароли в виде простого текста.

Avast рекомендует разработчикам следить за потенциальными рисками неправильно сконфигурированных баз данных и следовать лучшим практикам, которые предоставляет компания Google, а также проверить свои базы данных и другие хранилища на предмет возможных неправильных конфигураций, чтобы защитить данные пользователей.

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