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Новые металинзы на несколько порядков уменьшат стоимость и толщину устройств VR/AR

22 мая 2020 г., 9:35
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Новые металинзы на несколько порядков уменьшат стоимость и толщину устройств VR/AR

В недавнем выпуска Nature Communications южнокорейские инженеры из POSTECH и Корейского университета отчитались о создании простой технологии крупномасштабного производства метаматериалов, которая открывает перспективы коммерциализации недорогих и тонких устройств виртуальной/дополненной реальности (VR/AR).

Для создания метаматериалов необходимо скурпулёзно изготавливать и точно располагать искусственные атомы — наночастицы с габаритами меньше, чем длина волн света. До сих пор метаматериалы производились с помощью электронно-лучевой литографии (EBL). Недостатки этого метода — низкая скорость и высокая себестоимость — препятствуют расширению применения метаматериалов.

Чтобы преодолеть эти ограничения, объединённая исследовательская группа разработала новый наноматериал на основе композита наночастиц, который может быть быстро скомпонован с нужными оптическими характеристиками. Также им удалось разработать методику печати, которая позволяет формировать метаматериал за один проход.

С помощью своей технологии команде удалось создать ультратонкую металинзу, толщина которой в 100 раз меньше, чем человеческого волоса. Впервые в мире подобная сверхтонкая металинза была получена в процессе одноэтапной печати.

Себестоимость изготовления из метаматериала функционального эквивалента традиционной оптической линзы сегодня составляет 8200 долларов за штуку. С новым процессом она снижается до $8.

«Эта технология одностадийной печати наноматериалов позволяет изготавливать метаматериалы в 100 раз быстрее, чем обычная электронно-лучевая литография, — заявил профессор Ро (Junsuk Rho), который руководил исследованием. — Эти линзы способны сделать нынешние толстые, большие объективы или очки VR/AR значительно легче и меньше, а также могут наноситься на изогнутые или гибкие панели».


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