Новий дрон DJI Inspire 3 підтримує повнокадрове знімання 8K

14 апреля 2023 г., 15:25

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Представлений компанією DJI новий дрон Inspire 3 позиціюється виробником як рішення найвищого рівня для аерофотознімання кінематографічного рівня завдяки підтримці повнокадрового знімання 8K. Його камера з режимом нічного бачення має надширокий кут огляду 161°.



Камера, візуальні датчики, антени для позиціювання та слот для карток пам'яті органічно інтегровані в планер, забезпечуючи мінімалістський вигляд та сучасну індустріальну естетику.



Удосконалений дизайн підтримує нещодавно додану функцію Tilt Boost та панорамування на 360°. Коли шасі опущено, підвіс підтримує безперешкодне знімання під кутом 80 вгору, дозволяючи кінематографістам робити інноваційні кадри.



Нові інтелектуальні подвійні батареї TB51 з можливістю гарячої заміни забезпечують час польоту до 28 хвилин. А силова установка забезпечує швидкість польоту до 94 км/год, швидкість підйому та спуску 8 м/с і навіть швидкість занурення до 10 м/с.



Відзначається, що Inspire 3 оснащений найлегшою повнокадровою камерою Zenmuse X9-8K з повітряним підвісом, яка оснащена новітньою системою обробки зображень DJI CineCore 3.0 з підтримкою внутрішнього запису відео CinemaDNG в режимі до 8K/25 кадрів/с, а також Apple ProRes /75 кадрів/с. Є режим збереження відео у форматі RAW. У режимі S&Q X9-8K Air підтримує внутрішній запис повнокадрового відео ProRes RAW з роздільною здатністю до 4K/120 кадрів/с без кадрування.



Камера X9-8K Air підтримує власний подвійний ISO. При повнокадровом зніманні зі швидкістю 30 кадрів за секунду і нижче він пропонує EI 800/4000, підтримуючи 24 кадри за секунду, які зазвичай використовуються в кіновиробництві, та 25 кадрів за секунду, що використовуються в комерційних та телевізійних проєктах. При частоті понад 30 кадрів за секунду доступний EI 320/1600. Це забезпечує надчіткі кадри для сцен із низьким освітленням з багатою деталізацією.



X9-8K Air охоплює понад 14 ступенів динамічного діапазону, що дозволяє захоплювати багаті деталі світла та тіні у складних сценаріях освітлення, таких як сходи та заходи сонця. Розширений динамічний діапазон також дає більше можливостей для редагування, зберігаючи природні кольори навіть після значного коригування експозиції.



Камера X9-8K Air сумісна з додатковим повнокадровим надширококутним об'єктивом 18 мм F2.8 та новим телеоб'єктивом, спеціально створеним для аерофотографування у форматі 8K, як повнокадрові об'єктиви 24 мм, 35 мм та 50 мм.



DJI PROSSD 1 ТБ, що входить до комплекту, забезпечує швидкість запису до 1100 МБ/с і швидкість читання до 900 МБ/с та може бути підключений безпосередньо до комп'ютера через кабель USB-C для зручного обміну файлами і безперебійної роботи.



Inspire 3 поєднує технологію високоточного позиціювання RTK, вже розгорнуту в таких галузях, як архітектура та геодезія, для забезпечення точності на рівні сантиметра. RTK не тільки робить політ стабільнішим, а й забезпечує більш точне планування маршруту польоту, значно підвищуючи творчу ефективність.



Інтегрована система 3 GNSS (GPS + Galileo + BeiDou) працює із вбудованими двошаровими керамічними RTK-антенами та забезпечує точні маневри польоту навіть у складних умовах. Активувавши мережу RTK або налаштувавши мобільну станцію D-RTK 2, користувачі можуть досягти високоточного позиціювання без встановлення будь-яких додаткових модулів. Вони також забезпечують внутрішню орієнтацію Inspire 3, усуваючи необхідність калібрування компаса у більшості сценаріїв.



Крім того, ця функція включає абсолютно нову функцію Waypoint Pro, яка дозволяє планувати маршрут польоту і планувати знімання з широким спектром параметрів, що настроюються.



Дрон Inspire 3 оснащений дев'ятьма візуальними датчиками, які забезпечують надійну всеспрямовану систему виявлення, яка може виявляти перешкоди у всіх напрямках та забезпечувати всебічний захист під час польоту.



Крім того, Inspire 3 має нову функцію, що настроюється, яка допомагає забезпечити велику безпеку польоту і більшу свободу творчості. Горизонтальне, висхідне та низхідне виявлення перешкод можна увімкнути або вимкнути незалежно один від одного, а діапазон попередження про перешкоди можна встановити вручну відповідно до різних сценаріїв.



Коли активне ухилення вимкнено, користувачі, як і раніше, можуть бачити відстань до перешкоди на навігаційному дисплеї в режимі реального часу та отримувати звукове сповіщення, коли перешкода знаходиться в межах заданого діапазону, а дрон не виконує автоматичного руху ухилення. Це відкриває нові можливості для професійних команд, які хочуть досягти більш складної мови камери.



Нова система передачі даних O3 Pro Inspire 3 забезпечує дальність зв'язку до 15 км з одним контролером і до 12 км в режимі подвійного управління. Надійна високоякісна пряма трансляція зі швидкістю до 1080p/60fps забезпечується за наднизькою затримкою 90 мс. Вперше також підтримуються прямі трансляції 4K/30fps зі зменшеною дальністю передачі 5 км, щоб задовольнити потребу у виведенні у форматі Ultra-HD та прямих трансляціях на знімальному майданчику.



Завдяки розширеному режиму подвійного керування два пульти дистанційного керування тепер можуть незалежно отримувати канали передачі та керування від дрона, тому пілот та оператор підвісу можуть перебувати на різних позиціях на знімальному майданчику.



Inspire 3 поставляється з DJI RC Plus з 7-дюймовим екраном високої яскравості 1200 нит, що дозволяє працювати навіть за яскравого сонячного світла. Внутрішній акумулятор забезпечує до 3,3 години роботи, а із зовнішнім акумулятором WB37 із можливістю гарячої заміни – до 6 годин. Він оснащений вихідним портом HDMI, а також кнопками й дисками, що настроюються, на передній, задній і верхній панелях, які забезпечують швидке та інтуїтивно зрозуміле управління. Встановлений додаток DJI Pilot 2 для Inspire забезпечує користувачам швидкий запуск та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача з легкодоступними функціями, такими як вбудована система управління здоров'ям.



Модель DJI Inspire 3 коштує $16499 і буде доступна для покупки у власному онлайн-магазині компанії store.dji.com та в авторизованих роздрібних партнерів до кінця червня.

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