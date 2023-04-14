Сервіс Open Data Watchdog підвищить прозорість дій розпорядників наборів відкритих даних

14 апреля 2023 г., 16:25

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Система аналітики відкритих даних Clarity Project запускає сервіс Open Data Watchdog, який дає змогу відстежувати дії з наборами даних на «Єдиному державному порталі відкритих даних». Він покликаний сприяти підвищенню рівня прозорості розпорядників та адміністраторів, які відповідають за оприлюднення даних, і зменшенню зловживань з їхнього боку.

Важливою особливістю сервісу Open Data Watchdog є те, що можна дізнатися більше інформації про набори даних, зокрема, про їх додавання чи вилучення, зміни та редагування. Для отримання потрібної інформації достатньо зробити декілька кліків.

Також відстежувати зміни з наборами відкритих даних допоможе чат-бот сервісу https://t.me/datagovua_watchdog.

За підрахунками Clarity Project, від лютого 2022 року з порталу відкритих даних вилучили близько 12 тисяч наборів даних. При цьому лише деякі з них вилучено на підставі законодавчих актів. Більшість же вилучені з невідомих причин. І це має негативний вплив на відкритість та підзвітність влади на всіх рівнях: від центральних органів до місцевих.

Моніторинг додавання та вилучення наборів даних буде цікавий не тільки вузькому колу осіб, як-то – адміністраторам порталу, розпорядникам, експертам та активістам у сфері відкритих даних, але й також пересічним громадянам. В Україні понад 10 тисяч розпорядників, які публікують та вилучають набори відкритих даних. Такі набори можуть бути як загальнодержавного значення (наприклад, у 2022 році з порталу вилучили набір з фінансовою звітністю за 2021 рік, який потім опублікували знову), так і місцевого.

Користуючись Open Data Watchdog, місцеві активісти, ЗМІ, громадськість зможуть відстежувати та контролювати не тільки зміни у наборах відкритих даних, а і які це має наслідки для держави та громад. Володіючи такою інформацією, кожен може, наприклад, за допомогою запитів і звернень, впливати на відкритість органів влади та їхні рішення.

Open Data Watchdog створений за підтримки USAID/ UK Aid проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS» і за сприяння «Міністерства цифрової трансформації України». Партнер – «Фонд Східна Європа».

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