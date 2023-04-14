Seagate представляє свій самий емний жорсткий диск - IronWolf Pro на 22 ТБ

14 апреля 2023 г., 14:35

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На конференції NAB 2023 компанія Seagate Technology представила жорсткий диск Seagate IronWolf Pro 22 ТБ на основі звичайного магнітного запису (CMR).





Як підкреслюється, нові жорсткі диски з CMR-записом найбільшої ємності забезпечують найкращу на ринку надійність і високу продуктивність для багатокористувацьких робочих навантажень і корпоративних RAID-масивів.





Оптимізований за допомогою технології AgileArray від Seagate, новий жорсткий диск, зі слів виробника, забезпечує виняткову продуктивність мережевих систем зберігання даних (NAS), систем зберігання даних із прямим підключенням (DAS) і надійність RAID-масивів у багатопрофільних і багатокористувацьких середовищах.





Завдяки робочому навантаженню 550 ТБ/рік IronWolf Pro 22 ТБ дає змогу комерційним і корпоративним NAS-користувачам безперешкодно зберігати, обмінюватися та спільно працювати з великими обсягами даних через мережу. Крім того, він має швидкість передачі даних SDR до 285 МБ/с, тому користувачі можуть легко справлятися з великими робочими навантаженнями в багатокористувацьких NAS-середовищах. Завдяки вбудованим датчикам обертальних вібрацій (RV), які зменшують рівень вібрації, цей жорсткий диск забезпечує високу продуктивність і надійність у багатодискових системах.





Диск має п'ятирічну обмежену гарантію та час напрацювання на відмову (MTBF) до 2,5 млн годин, що забезпечує безпроблемне зберігання даних і найкращу у своєму класі сукупну вартість володіння (TCO). Презентований жорсткий диск оснащено системою управління станом IronWolf від Seagate і трирічною безкоштовною службою аварійного відновлення даних.





Seagate IronWolf Pro 22 ТБ буде доступний за ціною 599,99 дол. на ринку США.

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