Новий чіп дасть змогу розв'язати проблеми квантових обчислень

30 января 2025 г., 16:35

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Європейська комісія повідомила про інвестицію в розмірі €3 млн у квантовий чіп, який вперше поєднує світло та електроніку, що обіцяє більш швидкі та ефективні квантові комп'ютери.



Повідомляється, консорціум ONCHIPS, підтримуваний Quantum Flagship, закладає основи нового типу квантового обладнання з використанням передових матеріалів, які ніколи раніше не поєднувалися.



Команда сподівається зробити квантові комп'ютери більш практичними для застосування в реальному світі та дозволити їм розв'язувати найскладніші проблеми, з якими стикаємося в сучасному світі, відкриваючи нові можливості для науки, промисловості та звичайних користувачів.



Щоб втілити це бачення в реальність, консорціум ONCHIPS звернувся до германій-кремнію (GeSi) - матеріалу, здатність якого ефективно випромінювати світло було виявлено тільки 2020 року.



Квантові комп'ютери стануть винятково потужним інструментом для розв'язання деяких типів завдань, як-от моделювання молекул для відкриття ліків, оптимізація складних систем або злом шифрів. Однак поки що дослідники стикаються з серйозними перешкодами.



Подібно до того, як перші комп'ютери 1950-х років були непрактичні та непридатні для широкого застосування через їхні величезні розміри та обмежену обчислювальну потужність, сучасні квантові комп'ютери мають свої власні проблеми, особливо щодо їхніх фундаментальних будівельних блоків, або «кубітів».



«Одна з основних проблем масштабованості полягає в тому, що кубіти часто обмежені у своїй здатності взаємодіяти один з одним», - пояснює координатор проєкту професор Флоріс Званенбург (Floris Zwanenburg), професор Інституту нанотехнологій MESA+ при Університеті Твенте. «Зі збільшенням числа кубітів ефективний зв'язок між ними стає все складнішим».



Але германій-кремній (GeSi) являє собою життєздатне рішення для подолання цих вузьких місць.



«Ми об'єднуємо спінові кубіти для обчислень і фотоніку для зв'язку на платформі GeSi, сумісній з традиційним КМОП-виробництвом, що може повністю змінити масштабування квантових комп'ютерів. Поєднуючи спінові кубіти (електрони) з фотонним зв'язком (світло), чип долає розрив між обробкою квантової інформації та її передачею на великі відстані. Це суттєво допоможе нам вирішити основне вузьке місце у квантовому масштабуванні», - сказав професор Званенбург.



Інтегруючи квантові компоненти з КМОП-сумісними GeSi, ONCHIPS об'єднує квантову екосистему Європи з її усталеною напівпровідниковою індустрією.



Успіх проєкту ONCHIPS може знизити залежність квантових технологій від імпорту передових чипів і сприяти досягненню технологічного суверенітету Європи. Проєкт сподівається зміцнити здатність Європи виробляти передові квантові чипи всередині країни та позиціювати Європу як піонера в галузі масштабованих квантових систем.



Проєкт ONCHIPS, який завершиться 2026 року, об'єднує консорціум провідних європейських організацій. До числа партнерів входять Університет Твенте (Нідерланди), який координує проєкт, а також Технічний університет Ейндховена (Нідерланди), Технічний університет Мюнхена (Німеччина), Національний центр наукових досліджень (CNRS) (Франція), Університет Констанца (Німеччина), Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Угорщина) і голландська компанія Single Quantum.

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