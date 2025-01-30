Річний дохід Check Point перевищив 2,5 млрд дол.

30 января 2025 г., 15:35

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Check Point Software Technologies представила фінансові результати за четвертий квартал та весь рік.

Ізраїльська компанія, що займається мережевою безпекою, повідомила про прибуток у розмірі $2,70 на розбавлену акцію без урахування разових статей за жовтень-грудень, що на 5% більше, ніж $2,57 роком раніше.

Виторг за звітний період зріс на 6% до 704 мільйонів доларів.

Як зазначає Reuters, посилаючись на данні LSEG, це перевищило прогноз аналітиків щодо доходу в $2,65 на акцію при доході у 699 млн дол.

Доходи від продажу продуктів, ліцензій та підписки зросли на 9% у цьому кварталі до 463 млн доларів.

Check Point заявила, що викупила 1,7 мільйона акцій у четвертому кварталі на суму 325 мільйонів доларів в рамках поточної програми викупу акцій на суму 2 мільярди доларів. За весь минулий рік компанія викупила 7,7 мільйона акцій на суму 1,3 мільярда доларів.

Річний дохід компанії вперше перевищив 2,5 мільярда доларів. Продажі за весь 2024 рік зросли на 6% до 2,57 млрд.

Ветеран галузі Надав Зафрір (Nadav Zafrir), який обійняв посаду генерального директора Check Point в грудні, зазначив, що поєднання геополітичної напруженості та зростання можливостей штучного інтелекту продовжать стимулювати зростання компанії. Особливо вказавши на її консолідовану платформи кібербезпеки, яка запобігає атакам через мережі, мобільні пристрої та хмари. «Те, як зловмисники використовують переваги АІ, і те, як вони дивляться на поверхню атаки, безумовно, зміниться, і нам потрібно бути готовими до того, що зараз навіть дуже важко уявити», - сказав він журналістам.

Голова Check Point також відзначив, що, хоча Китай не обов'язково «змінить правила гри», можливості АІ будуть збільшуватися. «Той факт, що ціна знижується, зробить АІ більш доступним, а це означає, що потреби в безпеці тільки зростатимуть», - наголосив він.

Акції Check Point, що котируються на біржі Nasdaq, зросли на 9,2% у 2025 році, за минулий рік приріст склав 22%.

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