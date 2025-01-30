Квартальний дохід Microsoft від продуктів АІ та супутніх послуг досяг 13 млрд дол.

30 января 2025 г., 18:25

0

Tweet

Корпорація Microsoft презентувала результати свого другого фінансового кварталу.

Прибуток до вирахування певних витрат, таких як компенсація за акціями, склав $3,23 за акцію, що перевищило прогноз аналітиків на рівні $3,11.

Виторг за квартал досяг 69,63 мільярда доларів, що перевищило цільовий показник Уолл-стріт у 68,78 мільярда доларів.

Компанія заявила, що її дохід від продуктів штучного інтелекту і супутніх послуг досяг показника в 13 мільярдів доларів, збільшившись з 10 мільярдів доларів, про які вона повідомляла три місяці тому.

Однак, хоча прибуток і дохід компанії перевершили очікування Уолл-стріт, загальний бізнес компанії у сфері хмарних обчислень виявився трохи нижчим за прогнози аналітиків. Більше того, її прогноз на поточний квартал не виправдався, що призвело до падіння акцій після закінчення торгів.

У цьому кварталі капітальні витрати Microsoft досягли нового рекордного рівня в 22,6 мільярда доларів, при цьому офіційні особи посилаються на необхідність продовжувати нарощувати потужності центрів обробки даних, щоб задовольнити попит на свої пропозиції в області АІ і хмарних клієнтів.

Компанія заявила, що дохід від платформи хмарних обчислень Azure та інших хмарних сервісів збільшився на 31% в цьому кварталі, що є повільнішим темпом, ніж 33% зростання у минулому кварталі. Офіційні особи компанії заявили, що 13% цього зростання припадає на послуги штучного інтелекту.

Загальні темпи зростання Azure виявилися нижчими, ніж очікували аналітики, і це призвело до падіння акцій Microsoft більш ніж на 4% на торгах.

В цілому, сегмент інтелектуальних хмарних технологій компанії, який включає в себе доходи від Azure, приніс 25,54 млрд дол. продажів, що на 19% більше, ніж роком раніше, але трохи менше консенсус-прогнозу в 25,83 млрд дол.

З іншого боку, сегмент продуктивності, який включає в себе Office і платформу для обміну повідомленнями Teams, додав 29,4 мільярда доларів, що на 14% більше, ніж роком раніше.

Продажі в сегменті персональних комп'ютерів, який включає Windows, не змінилися і склали 14,7 мільярда доларів.

Говорячи про поточний квартал, фінансовий директор Microsoft Емі Худ (Amy Hood) заявила під час конференц-дзвінка, що компанія розраховує на продажі в розмірі від 67,7 до 68,7 мільярдів доларів, що менше консенсус-прогнозу на рівні 69,8 мільярдів доларів. Вона прогнозує, що дохід Azure зросте на 31-32%.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS