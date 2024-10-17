Нові сервери Lenovo ThinkSystem на базі AMD розроблено для Optimal AI

17 октября 2024 г., 13:35

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Компанія Lenovo оголосила про випуск провідних у галузі інфраструктурних рішень ThinkSystem на базі процесорів AMD EPYC 9005 Series, а також прискорювачів AMD Instinct MI325X. Повідомляється, сервери Lenovo ThinkSystem, підкріплені 225 світовими рекордами продуктивності AMD, забезпечують безпрецедентне поєднання продуктивності та ефективності на базі технологій AMD для найвимогливіших сучасних робочих навантажень, включно з навчанням, виведенням і моделюванням на основі штучного інтелекту.



«Компанія Lenovo допомагає організаціям будь-якого розміру і з різних галузей домогтися трансформації бізнесу на базі AI», - говорить Влад Розанович (Vlad Rozanovich), старший віцепрезидент Lenovo Infrastructure Solutions Group. «Ми не тільки забезпечуємо неперевершену продуктивність, а й пропонуємо оптимальний набір рішень, що дають змогу змінити економіку штучного інтелекту та забезпечити замовникам прискорений час виходу на ринок і підвищення загальної вартості володіння».



Сервери Lenovo ThinkSystem з процесорами AMD EYPC забезпечують безпрецедентну продуктивність для корпоративних клієнтів. Заявлено, у сукупності Lenovo лідирує за світовими рекордами продуктивності систем на базі процесорів AMD, у 5 разів перевершуючи конкурентів у галузі.



У нових вдосконалених рішеннях Lenovo поєднує пікову продуктивність із підвищеною ефективністю та пропонує провідні в галузі сервери, оснащені оптимальними обчисленнями для швидшого аналізу даних, підвищення ефективності та рентабельності бізнес-операцій. Продуктивність лінійки допомагає консолідувати робочі навантаження, звільняючи цінний простір у центрах оброблення даних і знижуючи витрати на електроенергію та сукупну вартість володіння.



«Ми прискорюємо трансформацію AI для підприємств разом із Lenovo, постачаючи надійні комплексні рішення в масштабі, що забезпечують продуктивність, гнучкість і надійність, необхідні нашим клієнтам», - говорить Форрест Норрод (Forrest Norrod), виконавчий віцепрезидент і генеральний директор підрозділу рішень для центрів обробки даних компанії AMD. «Наші новітні процесори AMD EPYC 5-го покоління і прискорювачі AMD Instinct MI325X ще більше зміцнюють нашу репутацію, даючи змогу спільно пропонувати провідні рішення, щоб допомогти підприємствам удосконалити свої сучасні центри обробки даних і швидко впровадити штучний інтелект».



Компанія Lenovo продовжує розширювати лінійку систем рідинного охолодження Lenovo Neptune для масового використання в усьому портфелі ThinkSystem, впроваджуючи нові конструктивні інновації, які використовують пряме і відкрите водяне охолодження для зниження енергоспоживання на 40% порівняно з традиційними моделями з повітряним охолодженням.



У межах своїх постійних інвестицій у прискорення розвитку AI компанія Lenovo пропонує комплексний портфель інфраструктури та послуг AI, які підтримують підприємства на будь-якому етапі їхнього шляху до AI, з розширеними можливостями, що забезпечують максимальну цінність для бізнесу.



Нова платформа AMD Instinct MI325X прискорює робочі навантаження, пов'язані з навчанням і виведенням даних AI.



Платформа розроблена для максимальних обчислень для робочих навантажень AI, від LLM до виводів, ML, спільної роботи, баз даних, проєктування та нових робочих навантажень із підтримкою AI.



Сервери ThinkSystem на базі AMD мають оптимальний розмір для робочих навантажень AI тільки на базі процесора і високошвидкісних серверів, що забезпечують конфігурації CPU + GPU для робочих навантажень, що вимагають максимальної обчислювальної потужності.



Новинки задовольняють широкий спектр потреб у сфері AI, включно з платформами SR635, SR645, SR655, SR665, SR675, SR685a, SD535, SD665, SD665-N і ThinkAgile HCI на базі AMD.



Сучасні ІТ-інфраструктури мають бути захищеними від дедалі витонченіших загроз безпеці та підтримувати найвищий рівень безперервності бізнесу. Глобальний ланцюжок постачання Lenovo, що посідає 10-те місце у світі за версією Gartner, забезпечує захист систем від моменту виробництва до розгортання, а також ефективність і стійкість. Lenovo продовжує приділяти підвищену увагу ключовим областям свого ланцюжка постачання, включно з безпекою, цифровою трансформацією та екологічною стійкістю. Глобальна гібридна виробнича мережа Lenovo охоплює 30 з гаком виробничих майданчиків на 180 ринках, а також підхід «глобальне/місцеве», спрямований на підвищення ефективності та поліпшення якості обслуговування клієнтів.



Використовуючи нову інфраструктуру, організації зможуть прискорити процес отримання прибутку, швидко витягуючи цінні відомості зі своїх даних для підвищення продуктивності. Сервери Lenovo ThinkSystem з процесорами AMD EPYC 9005 підтримуються поліпшеними функціями безпеки, передбаченими конструкцією, і групою реагування на інциденти безпеки продуктів, що базується в США, для надійнішого захисту інфраструктури та даних. Сервери Lenovo, що посідають перше місце за рівнем безпеки протягом 5 років за версією ITIC, містять корінний модуль довіри, що допомагає захищати, виявляти та відновлюватися після кібератак і цифрових компромісів завдяки посиленій системі виявлення розтину й моніторингу, вбудованій у конструкцію чипа, а Lenovo System Guard забезпечує підвищену безпеку на етапах виробництва, постачання та розгортання за допомогою розширеного моніторингу апаратного забезпечення. Система захисту від несанкціонованого доступу Lenovo також відповідає найсуворішим галузевим стандартам безпеки.

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