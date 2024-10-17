Amazon випустила перший в історії кольоровий Kindle

17 октября 2024 г., 14:30

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Компанія Amazon представила нову лінійку пристроїв Kindle: перший кольоровий Kindle, оновлений Kindle Scribe, найшвидший Kindle Paperwhite і новий початковий Kindle у новому кольорі Matcha.



«Покупці продовжують любити Kindle і читають на своїх пристроях більше, ніж будь-коли - продажі торік сягнули десятирічного максимуму, причому більшість покупок припала на тих, хто вперше придбав пристрій Kindle», - сказав Кевін Кіт (Kevin Keith), віцепрезидент Amazon Devices. «Ми раді представити нашим покупцям абсолютно нову лінійку Kindle, включно з нашим першим кольоровим Kindle та оновленим Kindle Scribe зі ще кращими можливостями для написання текстів у книжках і потужнішим записником із вбудованим генеративним штучним інтелектом».



Новий Kindle Colorsoft пропонує кольорові Kindle без компромісів. Він забезпечує високу контрастність, швидке перегортання сторінок, авторегульоване фронтальне підсвічування та тижні автономної роботи. Тепер можна переглядати кольорові обкладинки в бібліотеці або магазині Kindle, бачити світлини та зображення книжок у кольорі або додавати кольорові виділення, за якими потім можна легко знайти потрібну книжку.



Усе в Kindle Colorsoft було ретельно продумано, щоб забезпечити насичений, схожий на папір колір. У ньому використовується оксидна об'єднувальна плата зі спеціальними формами хвилі, що забезпечує високу продуктивність і контрастність як кольорового, так і чорно-білого контенту. Дисплей Colorsoft оснащений новим світловодом з нітридними світлодіодами, які в поєднанні зі спеціальними алгоритмами покращують колір і підвищують яскравість, не розмиваючи деталі. Ви можете збільшувати зображення, не побоюючись пікселізації, а якщо віддаєте перевагу певному колірному стилю, можете вибрати стандартний або яскравий. Kindle Colorsoft оснащений бездротовою зарядкою, працює до восьми тижнів від акумулятора і є водонепроникним.



Новий Kindle Scribe поєднує в собі всі переваги Kindle і пристрій для ведення нотаток. Дисплей із новими білими рамками та гладкою, схожою на папір текстурою має такий вигляд і відчувається так, ніби ви пишете на аркуші паперу в блокноті. Крім того, текст із роздільною здатністю 300 ppi виглядає чітким і ясним, коли ви пишете або читаєте. Перо преміумкласу виготовлено таким чином, щоб забезпечити правильне співвідношення висоти та балансу, тож здається, що тримаєш справжню ручку, а нова гумка з м'яким наконечником нагадує олівець.



Новий Kindle Scribe пропонує нові можливості для письма та нотаток у книзі. Завдяки функції Active Canvas можна писати свої думки просто в книзі, коли приходить натхнення. І нотатка стає частиною сторінки, а текст книжки динамічно обтікає її - якщо ви збільшуєте розмір шрифту, змінюєте стиль шрифту або змінюєте макет книжки, нотатка залишається видимою саме там, де ви хочете її бачити, тож ви ніколи не загубите сенс або контекст. Незабаром ви також зможете писати свої нотатки на бічній панелі та легко приховувати їх, коли закінчите. Нотатки стали ще зручнішими завдяки новому вбудованому блокноту зі штучним інтелектом, який дає змогу швидко узагальнювати сторінки нотаток у короткі кулі, набрані шрифтом, якими можна легко поділитися прямо на вкладці блокнота. Крім того, ви можете доопрацьовувати свої нотатки в шрифті, щоб вони зберігали вигляд і відчуття рукописного тексту, залишаючись при цьому розбірливими.



З моменту свого дебюту у 2012 році покупці зробили Kindle Paperwhite найбільш продаваним Kindle, а новий Kindle Paperwhite став ще й найшвидшим. Прокрутка бібліотеки або магазину Kindle стала більш швидкою і чуйною, а перегортання сторінок відбувається на 25% швидше. У дисплеї використовується оксидний тонкоплівковий транзистор, який забезпечує найвищий коефіцієнт контрастності серед усіх Kindle, тож текст і зображення виглядають як на екрані. Більший 7-дюймовий дисплей - перший випадок для Kindle Paperwhite, і при цьому це найтонший Paperwhite в історії, а час автономної роботи становить до трьох місяців.



Kindle Paperwhite водонепроникний, має 16 ГБ пам'яті й постачається в малиновому, нефритовому і чорному кольорах. Kindle Paperwhite Signature Edition з 32 ГБ пам'яті, опціональною бездротовою зарядкою та авторегульованим фронтальним підсвічуванням випускається в кольорах «малина металік», «нефрит металік» та «чорний металік».



Новий, початковий Kindle Kids доступний з обкладинкою в одному з наступних дизайнів: Space Whale, Ocean Explorer і Unicorn Valley; а новий Kindle Paperwhite Kids постачається з обкладинкою Cyber City, Starfish або Diary of a Wimpy Kid, розробленою автором міжнародних бестселерів Джеффом Кінні. Обидва пристрої постачаються з 2-річною гарантією і шістьма місяцями підписки Amazon Kids+, яка надає доступ до тисяч відповідних за віком книг і аудіокниг.



Всі пристрої Kindle постачаються з доступом до магазину електронних книг і тримісячною підпискою на Kindle Unlimited, яка надає велику бібліотеку цифрових книг, аудіокниг, коміксів і журналів, що охоплює безліч жанрів, включаючи популярні серії, бестселери та багато іншого.



Kindle можна придбати за ціною від $109,99. Kindle Paperwhite обійдеться від $159,99, а Kindle Paperwhite Signature Edition - за $189,99. Kindle Colorsoft Signature Edition надійде в продаж 30 жовтня і вже зараз доступний для попереднього замовлення за ціною $279,99. Новий Kindle Scribe надійде в продаж 4 грудня і вже зараз доступний для попереднього замовлення за ціною від $399,99.

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