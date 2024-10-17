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Зловмисники поширюють через Telegram стилер з адреси техпідтримки «Резерв+»

17 октября 2024 г., 12:35

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA досліджує інформацію щодо розповсюдження через обліковий запис @reserveplusbot повідомлень стосовно необхідності встановлення «спеціального програмного забезпечення» з прикріпленим архівом «RESERVPLUS.zip». Насправді архів містить шкідливе програмне забезпечення Meduzastealer, яке здійснює викрадення файлів.

Обліковий запис @reserveplusbot створено під виглядом Телеграм-бота, який імітує технічну підтримку застосунку для призовників, військовозобов'язаних та резервістів «Резерв+». Слід зауважити, що такий обліковий запис у травні 2024 року дійсно зазначався як один із контактів технічної підтримки «Резерв+».

Посилання на контакт в месенджері Телеграм, які були опубліковані раніше, зокрема на офіційних сторінках державних органів, наразі ведуть на зловмисний обліковий запис. Тому фахівці радять наразі утриматись від взаємодії з обліковим записом Телеграм @reserveplusbot та завантаження з нього будь-яких файлів.

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