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Нові правила мають захистити абонентів від спаму та нав’язаних контент-послуг

27 июня 2025 г., 12:45
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Уряд затвердив нові Правила надання електронних комунікаційних послуг, інформує Мінцифра. Оператори отримали інструменти для боротьби зі спам-викликами та навʼязливою рекламою, і мають упродовж кількох місяців їх технічно реалізувати. Правила вводитимуть поступово, щоб дати час операторам. Що змінюється?

Захист від спаму. Оператори мають право блокувати номери, з яких масово надходять дзвінки без згоди абонента. Компанії, які планують дзвонити клієнтам, повинні укласти договір з оператором і використовувати тільки зазначені в ньому номери.

Громадянин, що отримує спам-виклик, зможе повідомити про це свого оператора, і номер спамера заблокують. Також постачальники зв’язку отримали інструменти для обмеження підозрілих викликів – ще до того, як вони дістануться абонента.

В особистому кабінеті користувачі бачитимуть витрати, зможуть вимкнути платні розваги й керувати послугами самостійно. Жодна платна контент-послуга не активуватиметься без підтвердження абонента. Платитимемо тільки за те, що свідомо замовили.

Установлено граничні ліміти на «мінус». Великі неочікувані борги залишаться в минулому.

Договір з провайдером має містити реальну швидкість інтернету. Якщо вона нижча – можна буде подати скаргу до НКЕК або звернутися до суду.

Для підтримки українців у зоні бойових дій: SIM-картки не блокуватимуть за несплату, під час першого входу в мережу надаватиметься безоплатний пакет зв’язку.

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